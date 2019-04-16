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Путин поддержал план скоростной железной дороги от Москвы до Петербурга

13:42 16.04.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин поддержал строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщают «Коммерсант» и «Ведомости» со ссылкой на источники.

Путин написал «Согласен» на письме с предложением о возобновлении проекта, которое ему направили временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Беглов и Белозеров считают, что время в пути между Москвой и Петербургом по скоростной дороге сократится до двух часов, а пассажиропоток вырастет с 11 миллионов до 33 миллионов человек в год.

Стоимость проекта в документе не называется. «Ведомости» напоминают, что в 2015 году РЖД оценивал строительство в 984,4 миллиарда рублей. По мнению экспертов, сейчас цена может быть не менее 1,13 триллиона рублей.

В РЖД и Минтрансе не комментировали поддержку строительства скоростной дороги. В администрации Петербурга подтвердили, что готовили письмо Путину.

Темы: Москва, Санкт-Петербург, Железнодорожные вокзалы и станции, Железнодорожный транспорт в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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16.04.2019, 16:17
Гость: Стоило

ради этого миллионы стариков лишать пенсий?
16.04.2019, 16:09
Гость: Дед

от Питера до Москвы за два часа?
Скорость должна поддерживаться не менее 350км/час.
Это если без остановок.
Это что бы на рвботу в МСК из СПб ездить?
16.04.2019, 15:49
Гость: гость

Сансан идет 4 часа. Чтобы сократить время на 2 часа Путин готов потратить 1 триллион рублей? Зато для пенсионеров денег нет. Это что, идиотизм или вредительство?
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