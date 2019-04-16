Путин утвердил изменения в Налоговом кодексе

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Новелла вводит значимые для многодетных и упрощает взаимодействие с налоговой для бизнеса.

Изменения для многодетных

Согласно подписанному Владимиром Путиным закону, многодетным дадут льготу в виде уменьшения налоговой базы на кадастровую стоимость 600 кв. м площади земельного участка. Также будет установлено ограничение на рост земельного налога, подлежащего уплате в текущем налоговом периоде, – не более 10% от прошлогодней суммы, если кадастровая стоимость увеличилась.

По налогу на имущество физлиц устанавливается вычет для многодетных в размере 5 кв. м в отношении квартиры или комнаты и 7 кв. м в отношении жилого дома либо его части в расчёте на каждого ребёнка.

«Этим нормам предлагается дать обратную силу, и мы распространяем их на налоговый период 2018 года <...>. Люди получат платёжку с уже новым налогом, где будут учитываться эти поручения президента», – говорил ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Закон призван упростить процедуру подтверждения права на льготы по имущественным налогам для пенсионеров и предпенсионеров. Согласно поправкам, налоговые органы должны будут сами вычислить сумму соответствующего налога с учётом льготы, сообщает «Право.ру»

Упрощение контактов с налоговой

Ещё одна предлагаемая мера – отмена обязанности плательщиков транспортного и земельного налогов представлять декларации по соответствующему налогу. Такая отмена будет применяться к налоговым периодам начиная с 2019 года.

Кроме того, закон определяет порядок и основания прекращения исчисления налога на имущество физических лиц в отношении объектов, прекративших своё существование до снятия с кадастрового учета. В таком случае налогоплательщик получит возможность направить соответствующее заявление и все документы в любой налоговый орган по своему выбору.

«Если объект имущества прекратил своё существование, то и отсутствует объект налогообложения. Однако пока объект не снят с учёта, налогоплательщику следует подтвердить это обстоятельство, а порядок такого подтверждения дополнительно вносит определённость в эти отношения», – рассказал менеджер департамента налоговых споров ФБК Право Александр Григорьев.

Изменения для ИП

По мнению авторов законопроекта, механизм налогообложения НДФЛ индивидуальных предпринимателей слишком сложный и его можно сделать проще. В связи с этим закон предлагает определять НДФЛ для ИП исходя из фактических доходов вместо авансовых платежей, которые считаются от предполагаемого виртуального дохода.

«Авансовые платежи будут рассчитываться более справедливо исходя из реального дохода налогоплательщика, без необходимости резервировать средства для их оплаты», – говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

«Конечно, это более справедливый подход, поскольку он учитывает фактические доходы предпринимателя, которые могут существенно отличаться от доходов прошлого года, которые берутся за предполагаемую величину сейчас», – говорит Григорьев.

Кроме того, отменяется отчетность по 4-НДФЛ для индивидуальных предпринимателей, налоговые декларации по транспортному и земельному налогам. Появляется возможность представить отчётность в один налоговый орган по всем объектам в пределах одного региона. Это снизит административную нагрузку на налогоплательщиков, полагают авторы поправок.