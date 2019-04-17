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Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

12:15 17.04.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах. Это Владимирская, Ленинградская и Пензенская области, а также Республика Бурятия, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Во всех остальных российских регионах формально указы не выполнены хотя бы по одной категории бюджетников. На федеральном уровне средние зарплаты не достигли целевого значения по восьми из 12 категорий.

Росстат на этой неделе опубликовал показатель «среднемесячного дохода от трудовой деятельности» по всем регионам за 2018 год, с которым надлежит сравнивать средние зарплаты учителей, врачей, научных работников и т.д. Это позволяет сделать вывод о выполнении майских указов 2012 года по состоянию на конец 2018 года. Зарплаты бюджетников должны достигать 100 или 200% от среднерегионального трудового дохода в зависимости от категории.

Темы: Росстат, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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17.04.2019, 14:15
Гость: Онинедебилы?

Выполнять какие-то там указы в нашей стране совсем необязательно. Главное доложить что они выполнены.
17.04.2019, 14:13
Гость: Прокукарекал,

а там хоть не рассветай.
17.04.2019, 14:04
Гость: Это ты

у Домофона спроси, на хрена он в те края ездит.
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