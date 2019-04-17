Счетная палата получит право контролировать расходы «дочек» госкорпораций

13:56

Госдума единогласно поддержала во втором чтении законопроект, согласно которому Счётная палата получит полномочия по контролю расходов «дочек» госкомпаний и госкорпораций.

Также ведомству хотят позволить проводить аудит юридических лиц, использующих субсидии из федерального бюджета. Документ вносит изменения в ч. 1 и 3 ст. 15 ФЗ «О Счётной палате РФ».

После первого чтения к законопроекту поступили четыре поправки. Две из них носят юридико-технический характер, и их приняли, две другие отклонили.

С учётом поправок законопроект теперь называется «О внесении изменений в ст. 15 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации», сообщает «Право.ру».

«Многие важные госконтракты выполняют «дочки» крупнейших компаний <…>. Мы будем иметь возможность более эффективного контроля за расходованием бюджетных средств», – говорил ранее депутат Александр Жуков.

Как сообщали «Ведомости», проект подготовлен по инициативе Счётной палаты. «Госкорпорации контролируют значительную часть госресурсов. При этом их «дочки» на сегодняшний момент выведены из пространства госаудита, что по духу и по логике неверно», – ранее говорили в ведомстве. Расширение полномочий позволит органу государственного финансового контроля анализировать коррупционные риски на уровне «дочек» госкомпаний и госкорпораций.