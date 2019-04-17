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Счетная палата получит право контролировать расходы «дочек» госкорпораций

13:56 17.04.2019
Счетная палата
Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума единогласно поддержала во втором чтении законопроект, согласно которому Счётная палата получит полномочия по контролю расходов «дочек» госкомпаний и госкорпораций.

Также ведомству хотят позволить проводить аудит юридических лиц, использующих субсидии из федерального бюджета. Документ вносит изменения в ч. 1 и 3 ст. 15 ФЗ «О Счётной палате РФ».

После первого чтения к законопроекту поступили четыре поправки. Две из них носят юридико-технический характер, и их приняли, две другие отклонили.

С учётом поправок законопроект теперь называется «О внесении изменений в ст. 15 Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации», сообщает «Право.ру».

«Многие важные госконтракты выполняют «дочки» крупнейших компаний <…>. Мы будем иметь возможность более эффективного контроля за расходованием бюджетных средств», – говорил ранее депутат Александр Жуков. 

Как сообщали «Ведомости», проект подготовлен по инициативе Счётной палаты. «Госкорпорации контролируют значительную часть госресурсов. При этом их «дочки» на сегодняшний момент выведены из пространства госаудита, что по духу и по логике неверно», – ранее говорили в ведомстве. Расширение полномочий позволит органу государственного финансового контроля анализировать коррупционные риски на уровне «дочек» госкомпаний и госкорпораций.  

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ, Счетная палата РФ
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Комментарии читателей
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17.04.2019, 16:22
Гость: безконтрольное государство

А почему эти контрольные полномочия у СП не были раньше?
Интересно как они троцкисты это раньше оправдывали? Типа хватит кошмарить бизнес, дайте свободу? Или вот еще перл - уберите эту ненужную бюрократию контроля.
17.04.2019, 15:53
Гость: Надо

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17.04.2019, 15:11
Гость: славянин - обязаны контролировать либерал-троцкистов

Наконец-то после 20 лет безконтролья и неразберихи появляется хоть какая-то возможность контролировать воровской сырьевой бизнес либерал-троцкистов. Осталось дать походие права ГД возможность осуществлять контроль и образовывать парламентские комиссии за деятельностью Правительства космополитов Медведева.
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