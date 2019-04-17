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Дагестанец зарезал жителя Севастополя за отказ танцевать лезгинку

20:47 17.04.2019

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку. Это происшествие зафиксировала камера наблюдения.

Стычка произошла около трех часов ночи 16 февраля в баре "Бенефис",  жертвой стал 34-летний Олег, директор местной транспортной компании. В питейном заведении он вместе с супругой отмечал день рождения знакомой, пишут "Вести".

Фото из соцсети

Трое подвыпивших гостей решили сменить репертуар и уговорили бармена поставить лезгинку.

"Что стоишь, давай танцуй!" — обратились они к стоявшему у стены Олегу.

Тот попытался отшутиться, но, судя по всему, выбрал не лучшие слова — один из мужчин обиделся и начал требовать объяснений. В конфликт вмешалась супруга Олега, но ей не удалось его загасить.

В ходе массовой драки уроженец Дагестана выхватил нож и нанес отказавшемуся танцевать два удара в грудь. К моменту прибытия врачей Олег скончался, вступившийся за него мужчина был госпитализирован.

Зачинщики конфликта скрылись, но спустя несколько часов были задержаны. Как выяснилось, 37-летний Гаирбег Абдурахманов, 42-летний Юсуп Шамсудинов и 29-летний Рашид Курбанов приехали в Севастополь за два месяца до Нового года и занимались отделкой квартир. Фигурантом уголовного дела об убийстве стал только Абдурахманов, другие обвиняются в нанесении легкого вреда здоровью.

"Опасаюсь, что тому, кто зарезал моего Олега, дадут минимальный срок как за самооборону. И года через три он уже будет гулять на свободе. Не представляю, как жить дальше. У нас двое детей: Варюшке — пять, Даниле — три. Муж был для нас надеждой и опорой", — призналась супруга убитого.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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18.04.2019, 02:42
Гость: Mr Bean

Я тоже, следуя вашему принципу, мог бы обратиться к вам на ты (мне уже далеко за 70), но я к этому не привык. Думаю, что вы правы в том, что московские мальчишки хлюпики, да и не только московские, а, наверное, ребята во всех крупных городах не умеют себя защищать. Но я категорически не считаю правильным делить людей по национальному признаку. У нас у всех один предок, и мы все братья. Поэтому, судебная система в России должна быть настроена на одинаковое отношение к людям всех национальстей, что к русским, что к дагестанцам и прочим. И пока этого не будет, то всегда одни будут чувствовать себя униженными, а другие наоборот. Но вот отношение к убийству должно быть однозначным, в соответствии с библейским принципом, - жизнь, за жизнь. И никак иначе. Конечно, молодежь, особенно мужская ее часть, должны уметь защищаться, но пока в стране не будет истинного равноправия перед законом всех без исключения, дело с мертвой точки не сдвинется и такие случаи будут повторяться вновь и вновь. И никакие патриотические школы, клубы или прочие объединения на национальной почве не помогут, а только приведут к росту национализма и усугубят ситуацию. В многонациональной стране не должно быть возвеличивания представителей одних национальностей и принижения других, а для начала надо отменить национально-территориальное деление страны, заменив его строго территориальным делением и все должны называться одинаково, - РОССИЯНЕ. Не должно быть никаких Дагестанов, Татарстанов, и прочих республик.
18.04.2019, 02:31
Гость: такиминадо

Это и есть истинное лицо Русского мира. Вот, и дождались.
18.04.2019, 01:38
Гость: Хрен

Город типа русской типа славы
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