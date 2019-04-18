Банкир получил шесть лет колонии за мошенничество почти на 1 млрд рублей

15:16

Председателя совета директоров банка «Экономический Союз» Дмитрия Самсонова приговорили к шести годам колонии общего режима за мошенничество на сумму около 1 млрд рублей.

Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва» со ссылкой на заявление столичной прокуратуры.

«Савеловский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя столицы Д.Самсонова. Он осужден на шесть лет колонии общего режима за совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Банкир взят под стражу в зале суда. До приговора он находился под подпиской о невыезде», - сказал собеседник агентства.

Следствием установлено, что Самсонов уговорил предпринимателя выступить соинвестором в строительстве гаражного комплекса на Алтуфьевском шоссе столицы. Полученными от потерпевшего 542 млн. рублей мужчина распорядился по своему усмотрению. Строительство гаражного комплекса фактически не начиналось, все остановилось на стадии котлована.

Преступный план по второму эпизоду, вмененному Самсонову, заключался в предложении этому же предпринимателю приобрести, принадлежащие подсудимому 85% акций банка за 445 млн. руб. наличными и заключении договора купли-продажи акций без намерения его исполнения, завладении денежными средствами потерпевшего.