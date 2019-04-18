Позор пенсионной реформы: Чего не сказал Медведев, выступая перед Госдумой

Медведев даже не заикнулся о пенсионной реформе. Как будто ее в помине не было

Дмитрий Медведев выступает перед Госдумой РФ. Фото с сайта government.ru

17 апреля премьер Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. Часть отчета он посвятил борьбе с бедностью. «Некоторые просто выживают. Почти 19 миллионов человек бедны — это означает, что люди живут так, как жить не должны», — сказал премьер.

Со стороны это могло бы выглядеть, как честная оценка ситуации. Но — не выглядело.

Во-первых, перед этим, в первой части выступления, Медведев просто соловьем разливался, рассказывая об успехах правительства.

К ним он отнес строительство перинатальных центров, развитие сети амбулаторной помощи, выделение денег на борьбу с онкологическими заболеваниями, строительство спортивных объектов, рост инвестиций, выход на профицитный бюджет, сокращение внешнего долга более чем на 60 миллиардов долларов.

А во-вторых — и это главное — Медведев даже не заикнулся о пенсионной реформе. Как будто ее в помине не было — не было из-за повышения пенсионного возраста ни рекордного падения до 55% рейтинга Владимира Путина, ни разгромного поражения «Единой России» в трех регионах, где проходили выборы губернаторов — во Владимирской области, республике Хакасия и Хабаровском крае, ни отмены результатов выборов в Приморском крае, где во втором туре победил кандидат от партии власти Андрей Ищенко.

Про пенсии премьер высказался предельно аккуратно. «Не будем никого обманывать: достойная и интересная жизнь — это еще и вопрос денег. Повышение уровня жизни пожилых людей — это наша национальная цель. Такие люди особенно уязвимы перед бедностью».

Но ладно бы Медведев. Позорным стало молчание депутатов, слушавших выступление премьера. Накануне «Ведомости», сославшись на источники в Думе, сообщили, что народные избранники не будут задавать «лишних вопросов» о повышении пенсионного возраста — так в итоге и вышло.

Завершил Медведев выступление мажорным аккордом. Перечислив достоинства национальных проектов, которые в теории должны решить проблему бедности, премьер привел параллель: «Одним из самых ярких событий 2018 года стало открытие Крымского моста. Национальные проекты — это тоже мост. Он связывает Россию сегодняшнюю с Россией будущего, с Россией, в которой мы будем жить уже через пять лет».

Возможно, в радужном мире Медведева перспективы преодоления бедности так и выглядят. Но к реальности эта картинка не имеет никакого отношения.

По оценке Всемирного банка, чтобы снизить уровень бедности в России вдвое к 2024 году — такую задачу Путин поставил в марте 2018-го — ВВП должен каждый год увеличиваться на 4,4%. Для нашей экономики — это недостижимый показатель.

И надо понимать: бедных в России меньше не становится, несмотря на бодрые реляции премьера. 14 февраля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самым бедным регионом России является Республика Тыва, где за чертой бедности 41,5% жителей. Она назвала такой уровень бедности беспрецедентным. «Это так называемая детская бедность, потому что численность детей в регионе — порядка 35% в структуре населения, занятости почти никакой, и семьи живут на пособие», — объяснила вице-премьер.

Это и есть настоящая перспектива России при нынешнем правительстве, и настоящий позор.

— Ситуация с бедностью приводит в состояние тихого ужаса, — отмечает депутат Госдумы третьего и четвертого созывов, полковник в отставке Виктор Алкснис. — Тем более, что 100 лет назад Россия была первой в мире страной, которое начала строить социальное государство. Именно этот направление стало трендом в XX и XXI веке — на глобальные изменения в социальной политике развитые страны пошли по примеру Советской России. Все, казалось, поняли: государство должно не только собирать налоги, но и обеспечивать социальную справедливость для своих граждан — следить за тем, чтобы не было запредельного разрыва между богатыми и бедными.

Но в самой России после 1991 года, и особенно после прихода к власти Владимира Путина, начался активный демонтаж основ социального государства. Замечу, даже Борис Ельцин и его окружение не решались на это, хотя с бюджетом была напряженка, и ситуация с финансами была очень сложная.

Этот демонтаж идет по сей день, и будет продолжен в будущем.

— Почему вы так считаете?

— Это видно по истории с повышением пенсионного возраста. Или по неожиданным результатам режима санкций, введенного Западом. Вводя санкции, Запад в первую очередь рассчитывал лишить сверхдоходов российских олигархов — чтобы сформировать из них оппозиционеров Путину.

Но в итоге выяснилось, что в условиях санкций благосостояние олигархов только возросло. Причем не за счет эффективной экономической политики олигархов, а потому что президент и правительство РФ приняли решение бросить бюджет на поддержку сверхбогатых.

Так было сделано, поскольку олигархи, с точки зрения Кремля, являются становым хребтом России. Интересы олигархов — приоритет для нынешней власти, а вовсе не бедные и пенсионеры.

— Почему все-таки депутаты не спросили Медведева о пенсионной реформе?

— Потому что Дума давно утратила качества настоящего парламента. Она по сути превратилась в отдел по голосованию при администрации президента — даже несмотря на присутствие там представителей оппозиции.

Все думские оппозиционеры вынуждены сегодня играть по правилам, которые им администрация президента установила. Да, депутатам разрешается иногда критиковать отдельных министров — мы это видели на примере доклада в Думе главы Минэкономразвития Максима Орешкина, которого спикер нижней палаты Вячеслав Володин прервал в связи с его «неподготовленностью». Парламентариям также разрешается слегка критиковать деятельность кабмина в целом.

Но есть люди неприкасаемые — это президент Путин и председатель правительства Медведев. Их нельзя критиковать, им нельзя задавать «неудобные» вопросы. Они по сути являются небожителями.

Между тем, положение в России ухудшается. В начале этого года «Левада-центр» опубликовал результаты опроса о конкретных претензиях россиян к правительству. На первом месте (57%) был рост цен и падение доходов населения, на втором (46%) — неспособность обеспечить людей работой, на третьем (43%) — недостаток заботы о социальной защите граждан.

Независимые эксперты твердят, что экономического роста в РФ нет, и происходит обнищание населения. На деле, число бедных в России только увеличивается, и одновременно увеличиваются доходы сверхбогатых.

— К чему ведет такая ситуация?

— Я пессимист, и считаю, что впереди нас неизбежно ожидают великие потрясения. А для Российского государства такие потрясения, как показывает история, ничем хорошим не заканчивались.

И надо понимать: виноваты в грядущих потрясениях вовсе не те люди, которые сегодня высказывают недовольство существующим курсом. Виноваты Кремль и персонально Путин, Медведев, министры российского правительства и представители власти в регионах.

Власть пребывает в убеждении, что существует «глубинный народ» (определение помощника президента Владислава Суркова, данное в статье «Долгое государство Путина», — Ред.), и никуда он с путинских «галер» не денется. Но это далеко не так Проблема в том, что мы это уже проходили. Проходил император Николай II и его окружение, проходил Михаил Горбачев и партийное руководство страны в 1980—1990-е годы. Все они тоже рассчитывали, что у них хватит рычагов власти, чтобы удержать ситуацию от сползания под откос. Чем это закончилось — общеизвестно.