Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию

14:40

Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению президента Владимира Путина.

Как сообщает сайт Кремля, встреча лидеров двух стран пройдет в конце апреля. Место ее проведения не уточняется, ранее южнокорейские СМИ писали, что это может быть Владивосток.

Ким Чен Ын, руководящий КНДР с 2011 года, ни разу не встречался с Владимиром Путиным.

Собеседники Yonhap ранее рассказали, что Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме "Один пояс, один путь".

В начале сентября прошлого года лидер Северной Кореи подтвердил свою готовность посетить Россию с официальным визитом. Он планировал обсудить с главой РФ стратегию и перспективу сотрудничества двух стран.

В 2018 году министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Пхеньян, он передал северокорейскому лидеру приглашение приехать в Россию. Как сообщил позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Ким Чен Ыну в том числе предлагали приехать на Восточный экономический форум. Однако и тогда лидер КНДР не приехал.