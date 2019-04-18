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Кремль объявил о визите Ким Чен Ына в Россию

14:40 18.04.2019
Изображение с сайта Time.com
Изображение с сайта Time.com
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Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет в Россию по приглашению президента Владимира Путина.

Как сообщает сайт Кремля, встреча лидеров двух стран пройдет в конце апреля. Место ее проведения не уточняется, ранее южнокорейские СМИ писали, что это может быть Владивосток.

Ким Чен Ын, руководящий КНДР с 2011 года, ни разу не встречался с Владимиром Путиным.

Собеседники Yonhap ранее рассказали, что Путин приедет во Владивосток в преддверии визита в Пекин 26-27 апреля, где запланировано его участие в форуме "Один пояс, один путь".

В начале сентября прошлого года лидер Северной Кореи подтвердил свою готовность посетить Россию с официальным визитом. Он планировал обсудить с главой РФ стратегию и перспективу сотрудничества двух стран. 

В 2018 году министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Пхеньян, он передал северокорейскому лидеру приглашение приехать в Россию. Как сообщил позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Ким Чен Ыну в том числе предлагали приехать на Восточный экономический форум. Однако и тогда лидер КНДР не приехал.

Темы: Северная Корея, Международные отношения, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.04.2019, 15:41
Гость: такиминадо

Подобное тянется к подобному.
18.04.2019, 15:00
Гость: Иван простак

Военно - техническое сотрудничество не помешало бы. Интернационалисты нужны и в Сирии и в Венесуэле.
18.04.2019, 14:55
Гость: Питон

Хорошо что встреча будет во Владике а то корейский лидер будет до Москвы месяц добираться на своем бронепоезде, поэтому они раньше и не встречались.
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