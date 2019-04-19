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Дерипаска заплатит 600 тыс. долл. за расследование о санкциях против него

21:40 19.04.2019
Олег Дерипаска. Стоп-кадр видео

 Олег Дерипаска может создать призовой фонд в размере $600 тыс. для СМИ, которые расскажут об американских санкциях в отношении бизнесмена, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

"Адвокаты господина Дерипаски намерены учредить призовой фонд в размере $600 тыс. на этой неделе, чтобы побудить журналистов разобраться в причинах американских санкций в отношении него", - пишет издание.

Financial Times также пишет, что, по словам Дерипаски, для оправдания введения санкций против него и подконтрольных ему компаний в США использовалась "откровенная ложь".

"Конгресс [США] хочет больше крови <...> [но] Конгресс понятия не имеет, что происходит в России или где-либо еще в мире, - отметил Дерипаска. - Нет никаких фактов, никаких оснований [для введения санкций], только грязная ложь". По его словам, Конгресс, который дезинформировали, "движим местью".

"Сложилось неверное представление, что нанесение ущерба частному бизнесу в России решит какую-то проблему", - продолжил предприниматель. Произошло "совершенно противоположное", добавил он.

Ранее Олег Дерипаска сообщил агентству Reuters о готовности снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+. Он также заявил, что у "Группы ГАЗ" нет шансов выжить, если с нее не будут сняты санкции США. Предприниматель отметил, что многие поставщики и партнеры прекратили работу с заводом из-за риска попадания в санкционные списки, также на компанию большое давление оказывают банки.

Темы: В России
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19.04.2019, 23:58
Гость: "секрет" Полишинеля:

На пост президента был выдвинут снова
Не Группой ли ГАЗ несменяемый Вова?
Быка (Дядю Сэма), дерзнув разозлить,
Зачем было красною тряпкой дразнить?
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