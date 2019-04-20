Схемы мошенничества директора пищекомбината в Красноярске

17:11

Директор красноярского комбината школьного питания Алена Ахвердиева была задержана по подозрению в мошенничестве. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы.

Городская администрация Красноярска долгое время игнорировала многочисленные жалобы на муниципальный комбинат питания, который по факту является монополистом в городе, снабжая питанием 90 школ.

На сегодняшний день директор предприятия задержана, а на самом комбинате работают правоохранительные органы, изучая документацию.

Помимо отсутствия у детей обедов по субботам, использования запрещенных или просроченных продуктов в приготовлении пищи, нашлись и серьезные финансовые махинации. Так, предприятие в 2018 году перевело почти два миллиона рублей поставщику, однако в действительности продукты на данную сумму не поставлялись.

В ситуацию с комбинатом ранее пытались вмешаться не только родители учеников, которых либо кормили просрочкой, либо не кормили вовсе, но и общественные деятели, депутаты, Роспотребнадзор. Антимонопольный комитет направлял два предписания о злоупотреблении, однако уголовные дела возбуждены не были.

Теперь директору муниципального комбината питания Алёне Ахвердиевой грозит десять лет тюрьмы за мошенничество, а чиновникам городской администрации, в чьи обязанности входил контроль её работы, предложили написать заявление на увольнение.

