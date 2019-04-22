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В Кремле считают преждевременным направлять поздравления Зеленскому

15:29 22.04.2019
Дмитрий Песков
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Кремле заявили, что преждевременно направлять поздравления президента РФ Владимира Путина победившему на украинских выборах Владимиру Зеленскому.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, говорить о возможности их совместной работы также пока рано. "Cудить можно будет только по конкретным делам", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Песков также отметил, что пока еще нет официальных результатов выборов. Но при этом он подчеркнул, что в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, "тем более, что этот выбор весьма очевиден".

Отвечая на уточняющий вопрос, удалось ли Путину посмотреть дебаты между Зеленским и Петром Порошенко, Песков сообщил, что в этот момент президент занимался проблематикой Читинской области.

"Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет", - сказал пресс-секретарь президента.

Во втором туре выборов президента Украины, который прошел в минувшее воскресенье, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов. На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала 95,06% электронных протоколов.

Темы: Владимир Зеленский, Выборы на Украине, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.04.2019, 22:48
Гость: Alex202

Они ответят "нет не на Украине, в Украине" )))
22.04.2019, 22:39
Гость: Осадок

Будем считать, что все поздравления ушли в песок.
22.04.2019, 22:35
Гость: Alex202

"Ну не хотите, как хотите."
*
Собственно говоря именно с этим выражением связано прекращение поставок нефти, угля и т.д.
*
"Украине будет тяжело, будет очень тяжело"
*
Это красиво с пафосом звучит от Вас из США. Но по отношению к жителям Украины довольно цинично. Вы бы хоть Нуланд с печеньками прислали. Пусть и ей будет так же.
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