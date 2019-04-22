В Кремле считают преждевременным направлять поздравления Зеленскому

15:29

В Кремле заявили, что преждевременно направлять поздравления президента РФ Владимира Путина победившему на украинских выборах Владимиру Зеленскому.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, говорить о возможности их совместной работы также пока рано. "Cудить можно будет только по конкретным делам", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Песков также отметил, что пока еще нет официальных результатов выборов. Но при этом он подчеркнул, что в Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, "тем более, что этот выбор весьма очевиден".

Отвечая на уточняющий вопрос, удалось ли Путину посмотреть дебаты между Зеленским и Петром Порошенко, Песков сообщил, что в этот момент президент занимался проблематикой Читинской области.

"Но запись ему была передана, а дальше я уже не знаю, успел ли он посмотреть эту запись или нет", - сказал пресс-секретарь президента.

Во втором туре выборов президента Украины, который прошел в минувшее воскресенье, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов. На данный момент Центральная избирательная комиссия обработала 95,06% электронных протоколов.