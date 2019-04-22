Чубайс: на пенсию, «валить из страны» или на нары?

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Анатолий Борисович, судя по всему, мастерски сочетает черты Остапа Бендера с качествами другого персонажа «Золотого теленка» - Корейко, тайного и скромного миллионера

Анатолий Чубайс. Стоп-кадр с сайта RT на русском

Передача «Действующие лица с Наилей Аскер-Задеp. Анатолий Чубайс», показанная ночью с 14 на 15 апреля 2019 года на канале «Россия-1». В начале передачи можно любоваться фотографиями в рабочем кабинете Анатолия Чубайса, конечно, с его слов, «людей, которые полностью изменили направление развития страны» - Гайдара и Ельцина.

Недочётик, излишняя «скромность». Анатолию Борисовичу следовало бы в этом ряду вывесить еще и своё фото – так будет картина более полная «людей, полностью изменивших».

Из программы также можно узнать, опять же со слов Чубайса, что он сейчас «не работает на государство, а работает на страну». И что это «очень большая разница, колоссальная разница…»

- Страна - это гораздо больше, чем государство. Страна - это, конечно же, государство, плюс народ… Страна существует тысячелетия, государство создается, рушится, воссоздается. В 90-е мы воссоздали российское государство, разрушенное до основания.

Данное заключение особенно «ценно», учитывая степень его измывательств над народом в бытность, когда он «работал исключительно на государство». Одной т.н. «приватизации» достаточно. А ведь было еще много чего, например, «реформа», точнее – разрушение, единой энергосистемы страны. Так вот, теперь, в Роснано, он «работает» на народ, а в 90-е, оказывается, «мы» (он с Ельциным, Гайдаром и подобными) «воссоздали российское государство…»

И тут же раскрывает свою истинную сущность, отвечая на конкретный вопрос.

- Вы чувствуете, что внесли свой вклад в бедность народа? – вопрос ведущей.

- Я чувствую, что я внес вклад в создание российской рыночной экономики, - цинично отвечает Чубайс.

Вот вам и «народ» в понимании Чубайса.

Ближе к концу программы глава Роснано вкрадчиво заявляет: «Я же на самом деле бизнесмен не очень… Скорее моя сильная сторона – это менеджмент». Явно вновь скромничает. На первых же минутах передачи видно, как Чубайс и сейчас умудряется получать дивиденды от ваучеров, проявляя свою, скажем мягко, коммерческую жилку.

Подписывает Наиле Аскер-Заде сохранившуюся с 90-х годов бумажку (ваучер) со словами: «Я вам подпишу, а у вас будет сувенир на память. Кстати, говорят, что с подписью он стоит больших денег».

Так что Чубайс – неповторимый и коммерсант, и менеджер. Этакий Остап Бендер, получивший в свое время доступ к высшей власти. По степени бендеровской хватки с ним мог бы сравниться разве что Борис Березовский.

«Мы Березовского (из страны) выгнали», - как-то между прочим по ходу интервью произносит Чубайс. Кто это мы? Чубайсы, гайдары и ельцины? Так стоит понимать? То есть, березовские выгнали Березовского. Или правильнее сказать, что еще одного Березовского – Чубайса никак не удается выгнать из страны?

На 29 минуте ведущая передачи, желая разобраться в отдаче всего Роснано, спрашивает: «А вы считали, сколько денег «вылетело в трубу»?.. 10 лет назад государство выделило 130 миллиардов рублей».

Можно здесь посмотреть «кружева» и заикания Чубайса на это. Наиболее внятное из пояснений Чубайса: «Из 130 миллиардов на ту часть, на которой мы находимся с вами… ушло около 20 миллиардов… это государственные инвестиции, которые в принципе не предполагали окупаемость… мало того, эти 20-ть внутри 130-ти уже окупились за счет налогов другой части группы Роснано, построенных заводов…».

Насчет «заводов и пароходов», кстати, по ходу дальнейшего репортажа явно видно, что это профанация. Выдается за заслугу Роснано то, к чему искусственно привязалась корпорация, если что и построено, то практически без участия компании. Спрашивается, что после таких оборотов мысли по 130 миллиардам рублей бюджетных средств, Чубайс делает на свободе?

И бесподобное восклицание Чубайса на упрек, что результатов от деятельности Роснано никто не видит в конечной продукции: «Если бы мы занимались конечным продуктом, то мы были бы не "Роснано", а "Росконечныйпродукт"».

Гениально! «Конгениально!» - уточнил бы его собрат Бендер. Вот так всю «дорогу», с 1992 года, Чубайс безнаказанно «пудрит мозги» всей стране!

Уровень спекуляций и попыток развести на мякине продолжают поражать. «Роснано занимается альтернативными нефти и газу источниками энергии», - голос за кадром Наили в самом начале передачи. Подтверждение тому - на полках его кабинета макеты ветряков. Ветряки – это тоже нанотехнологии? Хорошо. Где введены ветряные электростанции? Из пояснений «самого эффективного менеджера» ближе к окончанию передачи становится ясно, что проект «Солнечный ветер» (батареи для использования солнечной энергии) – отклонен.

Электронные планшеты, с которыми Чубайс носился несколько лет, а в 2011 году показывал как достижение В.В. Путину, оказывается, нашли применение для китайских школьников, но не для российских. Место сказкам про «планшеты» теперь, последние года два-три, у Чубайса заняли очковтирательства про «гибкие экраны» и вообще «гибкую электронику». А в целом он уже десять лет всем демонстрирует одни и те же «картинки», «выставки» и «проекты», перетасовывая их своими опытными иллюзионистскими методами.

Между тем Анатолий Борисович, судя по всему, мастерски сочетает черты Остапа Бендера с качествами другого персонажа «Золотого теленка» - Корейко, тайного и скромного миллионера. В данном случае, смею предположить, - долларового миллиардера.

В передаче отмечается, что год назад появился так называемый американский «кремлевский доклад». Минфин США составил список высокопоставленных чиновников и бизнесменов: 210 человек, которых в Вашингтоне считают близкими к руководству России. Чубайс - единственный из руководителей госкорпораций, не попавший в список. Почему он туда не попал? Что на это отвечает Чубайс?

- Если говорить объективно, там же (у американцев) черным по белому написан простой критерий: попали российские предприниматели, у которых объем активов измеряется цифрой больше, чем 1 миллиард долларов. Я не являюсь таковым, поэтому не мог там оказаться по определению… Либо государственные служащие, а я не являюсь государственным служащим… Конечно же, у нас все посчитали: все понятно, Чубайс со своими дружками на Западе договорился, и его там вычеркнули. Там так не бывает.

Не бывает? В случае с Чубайсом – все бывает. Более того - чем в большей степени он в чем-то уверяет или разуверяет, знай – всё наоборот.

И последнее. Чубайс обнадежил заявлением, что ему уже пора выходить на пенсию.

«Задумывался, точно пора уже на пенсию», - ответил Чубайс в программе на вопрос ведущей. Еще, полагаю, «эффективный менеджер», задумывается, по выражению его либеральных коллег, как «свалить из страны» поближе к своим миллиардам и подальше от правосудия.

А то, неровен час, окажется на освободившемся на нарах месте, которое ждет его со времени выхода из тюрьмы В.В. Квачкова, который, якобы, в свое время организовывал на него покушение… Да, надо валить. Да вот, как бы, не повторить судьбу Березовского?! Везде сейчас опасно.

Автор - Андрей Сошенко