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Суд наложил арест на имущество и финансы Арашуковых

14:00 23.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Суд арестовал все имущество и денежные средства, которые принадлежат сенатору Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как пояснил источник, такая санкция была наложена по уголовному делу об организованном преступном сообществе (ОПС), главой которого следствие считает Арашукова-старшего. Также в деле речь идет о хищении газа на 30 миллиардов рублей. Список с перечисленным арестованным имуществом и информация об объеме денежных средств пока отсутствует.

Рауль Арашуков, советник генерального директора «Газпром межрегионгаз», был задержан по делу о хищении газа в один день со своим сыном, сенатором Рауфом Арашуковым. В деле фигурируют еще семеро подозреваемых.

Его сын Рауф Арашуков был задержан стражами порядка 30 января текущего года прямо во время заседания Совета Федерации. Чиновника подозревают в причастности к убийству двух человек, а также ряде других тяжких преступлений. У правоохранительных органов также появились вопросы к отцу Арашукова и топ-менеджерам газовых компаний, которые были связаны с отстраненным сенатором от Карачаево-Черкесии.

Отстраненный от должности сенатор свою вину отрицает и считает уголовное дело заказным. По его словам, заговор против него обошелся злоумышленникам в 65 миллионов рублей.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Бюрократия и чиновничество в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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23.04.2019, 15:47
Гость: цыплят по осени считают.

Главное сколько государство получит от этих действий.Как проходила реализация конфискованного у губернатора Хорошавина известно,государству в убыток.
У жителя Москвы министра Улюкаева конфискации не было,т.к.столичные привилегии.
23.04.2019, 15:41
Гость: Юляша

А где арест на халявное бабло преступной гопоты типа кокориных-жопориных ?Народ ждет.
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