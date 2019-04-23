Суд наложил арест на имущество и финансы Арашуковых

14:00

Суд арестовал все имущество и денежные средства, которые принадлежат сенатору Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как пояснил источник, такая санкция была наложена по уголовному делу об организованном преступном сообществе (ОПС), главой которого следствие считает Арашукова-старшего. Также в деле речь идет о хищении газа на 30 миллиардов рублей. Список с перечисленным арестованным имуществом и информация об объеме денежных средств пока отсутствует.

Рауль Арашуков, советник генерального директора «Газпром межрегионгаз», был задержан по делу о хищении газа в один день со своим сыном, сенатором Рауфом Арашуковым. В деле фигурируют еще семеро подозреваемых.

Его сын Рауф Арашуков был задержан стражами порядка 30 января текущего года прямо во время заседания Совета Федерации. Чиновника подозревают в причастности к убийству двух человек, а также ряде других тяжких преступлений. У правоохранительных органов также появились вопросы к отцу Арашукова и топ-менеджерам газовых компаний, которые были связаны с отстраненным сенатором от Карачаево-Черкесии.

Отстраненный от должности сенатор свою вину отрицает и считает уголовное дело заказным. По его словам, заговор против него обошелся злоумышленникам в 65 миллионов рублей.