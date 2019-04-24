Россия начала поставки «чистой» нефти в Белоруссию

19:40

Из России по северной ветке нефтепровода «Дружба» начала поступать нефть, «соответствующая технологическим стандартам», сообщает БЕЛТА со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

«Чистая» нефть поступает на Новополоцкий НПЗ («Нафтан»), где «обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке».

На втором белорусском НПЗ — Мозырском — качество нефти, получаемой из России, «пока не улучшилось», сообщил «Белнефтехим».

19 апреля белорусская сторона сообщила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, руководство Мозырского НПЗ заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов, включая бензин. «Белнефтехим» пообещал потребовать компенсацию от российской стороны.

Российская сторона признала факт загрязнения на одном из участков нефтепровода «Дружба» на своей территории и пообещала, что в ближайшее время возобновит поставки «чистой» нефти.