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Россия начала поставки «чистой» нефти в Белоруссию

19:40 24.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Из России по северной ветке нефтепровода «Дружба» начала поступать нефть, «соответствующая технологическим стандартам», сообщает БЕЛТА со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

«Чистая» нефть поступает на Новополоцкий НПЗ («Нафтан»), где «обеспечивает работу производственных мощностей на сниженной загрузке».

На втором белорусском НПЗ — Мозырском — качество нефти, получаемой из России, «пока не улучшилось», сообщил «Белнефтехим».

19 апреля белорусская сторона сообщила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, руководство Мозырского НПЗ заявило, что из-за некачественного сырья на предприятии вышло из строя дорогостоящее оборудование.

Белоруссия временно ограничила экспорт нефтепродуктов, включая бензин. «Белнефтехим» пообещал потребовать компенсацию от российской стороны.

Российская сторона признала факт загрязнения на одном из участков нефтепровода «Дружба» на своей территории и пообещала, что в ближайшее время возобновит поставки «чистой» нефти.

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Нефтяная промышленность в России, Рынок энергоносителей в мире
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Комментарии читателей
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24.04.2019, 21:44
Гость: larsemsad

Это преднамеренная диверсия со стороны кремля При налоговом маневре нефть для Минска будет по мировым ценам Предвидя это Минск вынужден терпимо относиться к Украине и прибалтике для сохранения коридора при транзите нефти а сейчас еще и стоительстве порта у Гомеля для кораблей река-море Беларусь для Кремля кость в горле по этому ее давили и будут давить Батька крепись
24.04.2019, 20:52
Гость: Моня

Шалом,
Как погода в Хайфе, тов. Гусский? Все славян поссoрить пытаетесь - слабенько как-то - без огоньку :)
24.04.2019, 20:49
Гость: Брратва

картофельная. Задаёшься вопросом, чем регионы внутри России хуже Белоруссии, что находятся под гнётом Москвы, а смотря на разницу уровней жизни и общего развития, можно сказать - под оккупацией, не имея никаких прав...ну разве что кроме Татарстана.
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