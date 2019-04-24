«Ногу Свело!», 28 апреля, «16 Тонн»

17:41

Это будет необычный концерт «Ногу Свело!» — с песнями, которые не игрались вживую очень давно, а то и вообще никогда

С одной стороны, это подарок старому слушателю, который не первый год ходит на концерты группы. А с другой — возможность увидеть и услышать группу совершенно по-новому.

Сейчас для сетлиста отобрано 23 песни, среди которых такие раритеты, как «Life Is Ringing», «280 дней», «Реки», «Китайские колокольчики», «Семь планет» и многие другие.

Естественно, такой концерт не мог обойтись без сюрпизов. Во-первых, он будет сыгран обновленным составом: с новым барабанщиком и духовой секцией. Во-вторых, будут специальные гости. Среди них будет рэп-поэт Мэйти, на последнем альбоме которого вышла коллаборация с Максимом Покровским «Черно-рыжая». А ещё это будет концертная премьера песни «Эротические сны» — последнего сингла «Ногу Свело!», вышедшего в конце 2018 года.

