Родители написали письмо гражданскому омбудсмену в Башкирии

15:59

В Агидели конфликт родителей с поставщиком не разрешился, и они решили написать открытое письмо гражданскому омбудсмену.

Дело в том, что ребята из местных детсадов и школ не получают положенную норму питания. Ознакомившись с рационом детей, родители начали бить тревогу, поскольку качество и количество еды в столовых оказалось на недопустимо низком уровне.

Стало известно, что воспитанники детсадов и школ не получают мясо и фрукты, а то, что им подают под видом супа, назвать можно разве что жиденьким бульоном. Также родителей шокировало, что на одного ребенка приходится 24 грамма хлеба.

Как выяснилось, этот беспредел продолжается уже два года, несмотря на то, что семьи своевременно оплачивают обеды своих детей в общеобразовательных учреждениях.

Уладить конфликт с поставщиком не удалось, поскольку сотрудник компании стал подыскивать оправдания про «более дорогое качественное питание». В итоге родителям пришлось написать письмо Александру Афанасьеву, занимающему пост гражданского омбудсмена. «Дети практически голодают. Меню одно и тоже. У многих детей упавший гемоглобин». В конце письма родители подчеркнули, что в Агидели их не считают за людей.

Многочисленные проверки столовых в детсадах и школах по всей стране начались из-за декабрьского происшествия в Москве. Тогда 57 детей заболели в результате употребления некачественной продукции липецкого молочного комбината. По итогам расследования Роспотребнадзора выяснилось, что продукцию поставлял молокозавод «Чаплыгинмолоко». Оператор питания «Конкорд» в лице Евгения Пригожина незамедлительно разорвал контракт с поставщиком.

