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Пытавшаяся сбежать в Сирию Варвара Караулова досрочно вышла из колонии

12:47 27.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, организация запрещена в РФ), освободили из колонии в Вологде, сообщает РИА Новости.

Ее встретил уполномоченный по правам человека Вологодской области Олег Димони. В сопровождении сотрудницы колонии они быстро проследовали в машину. Разговаривать с журналистами Караулова не стала, сказав только, что счастлива.

На прошлой неделе Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой, придя к выводу, что необходимости в изоляции ее от общества нет. Девушке оставалось отбыть год и десять месяцев.

Варвару Караулову, позже сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, арестовали в октябре 2015-го. В конце мая того года девушка, которая была студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул. Через несколько дней, 4 июня, турецкие власти задержали ее в пограничном городе Килис вместе с группой россиян, которые, как предполагается, пытались попасть в Сирию.

Изначально дело против Карауловой решили не возбуждать, но позже выяснилось, что девушка продолжает поддерживать связь с террористами, в частности со своим возлюбленным, который ее и завербовал.

В суде Караулова раскаялась в своих поступках. По ее словам, она не собиралась участвовать в терактах, а ехала в Сирию к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж. В декабре 2016-го суд приговорил ее к четырем с половиной годам колонии.

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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27.04.2019, 15:20
Гость: 86508е

почему суд ее выпустил? она же до сих пор опасна, будет делать что скажет ее "друг"
27.04.2019, 14:59
Гость: tcugunder

Мож в 1890-м, а? В 1980-м Олимпиада - была, царя - не было...
27.04.2019, 14:22
Гость: flanker

Погодь, братан, ещё и показывать по ящику будут, как сопли размазываить и крокодиловы слёзы льёт. А про то, что рано или поздно всё равно ить отползёт туда, куда и хотела, нам сирым и знать не положено. Ну, ежели токмо не напялить на себя чёрный вдовий поясочек и не ломанёт где-иньть десяточек-другой неверных...
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