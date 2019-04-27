В Москве арестовали украинского мультимиллионера за взятку

10:45

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Климца поместили в следственный изолятор еще 12 апреля. При этом адвокаты предпринимателя обжаловали решение суда об аресте в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая направила дело на новое рассмотрение, однако Климец остался под стражей.

Отмечается, что визит мультимиллионера был связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми он фактически потерял после начала внутриукраинского конфликта в 2014 году.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили, что его действительно арестовали. На данный момент неизвестно, кому и за что мультимиллионер пытался передать деньги.