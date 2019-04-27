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В Москве арестовали украинского мультимиллионера за взятку

10:45 27.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, Климца поместили в следственный изолятор еще 12 апреля. При этом адвокаты предпринимателя обжаловали решение суда об аресте в апелляционной инстанции Мосгорсуда, которая направила дело на новое рассмотрение, однако Климец остался под стражей.

Отмечается, что визит мультимиллионера был связан с его попыткой обсудить судьбу принадлежащих ему активов в Донбассе, контроль за которыми он фактически потерял после начала внутриукраинского конфликта в 2014 году.

В группе компаний OLYMP, которую возглавляет Павел Климец, неофициально подтвердили, что его действительно арестовали. На данный момент неизвестно, кому и за что мультимиллионер пытался передать деньги.

Темы: Москва, Взятки и взяточники в России
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Комментарии читателей
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27.04.2019, 14:05
Гость: Это кто там такой честный?

Мало дал. Жадным в Москве не место.
27.04.2019, 13:58
Гость: Есть у него Бентли

Но влип как последний лох. Сидел бы уж в Лондоне, не рыпался. А раз сунулся - развели по полной. Горжусь работой наших органов РФ! И умом нашего многонационального бизнеса!
27.04.2019, 11:25
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Таки, значит на кого-то будут менять.
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