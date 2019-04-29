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МВД попросило Татьяну Голикову открыть полиции доступ к врачебной тайне

12:19 29.04.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Министерство внутренних дел РФ попросило предоставить силовикам доступ к информации о пациентах, являющейся врачебной тайной. Речь идет о лицах с психическими расстройствами, алкоголиках и наркоманах.

Письмо МВД направило в марте вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В обращении предлагается создать единую базу данных правоохранительных органов с Минздравом. Силовое ведомство мотивирует это тем, что отсутствие сведений о наличии у граждан заболеваний, «представляющих опасность для окружающих», «фактически лишает полицию возможности» проводить профилактику преступлений, пишет «Коммерсант».

Между тем, по статистике ведомства за прошлый год, из всех преступников «каждый третий находился либо в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения». Голикова поручила Минздраву перенаправить письмо Российскому обществу психиатров. Там предложение полиции сочли «избыточным».

Психиатры также не согласились и со статистикой, которую привело МВД. Эксперты подчеркнули, что доля преступлений, которые совершались лицами в состоянии невменяемости, составляла всего 0,76%. При этом значительное число из такого рода преступников на учете не состояли.

«Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, — 36% от всех преступлений. Однако совершение правонарушения в состоянии опьянения не означает, что правонарушитель страдает алкогольной или наркотической зависимостью», — подчеркивалось в ответе психиатров.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Здравоохранение и медицина в России, МВД России
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Комментарии читателей
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29.04.2019, 18:35
Гость: Санек

Лица с психическими заболеваниями , наркоманы и алкоголики должны находиться на излечении , а не в картотеке у ментов.
29.04.2019, 17:53
Гость: Константин

Лучше бы занялись здоровьем ментов. Они же такие больные, как они работать могут? Я имею в виду генералов и полковников. Как только против кого-либо из них возбуждается уголовное дело, он тут же оказывается в больнице, а то и в реанимации. У него инфаркт, инсульт, камни в почках, гипертония, нервное истощение, всё что угодно, но он в больнице и недоступен для следствия. Вопрос, почему такого человека вообще держат на службе? Не пор ли заставлять их ежегодно проходить диспансеризацию, и в случае подобной госпитализации понижать в должности их начальников за то, что держали на службе больных?
29.04.2019, 17:06
Гость: воробей гнезда думского

Глядя на заседания Думы понимаш ,что процент психически нездоровых людей явно занижен.
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