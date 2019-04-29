МВД попросило Татьяну Голикову открыть полиции доступ к врачебной тайне

12:19

Министерство внутренних дел РФ попросило предоставить силовикам доступ к информации о пациентах, являющейся врачебной тайной. Речь идет о лицах с психическими расстройствами, алкоголиках и наркоманах.

Письмо МВД направило в марте вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. В обращении предлагается создать единую базу данных правоохранительных органов с Минздравом. Силовое ведомство мотивирует это тем, что отсутствие сведений о наличии у граждан заболеваний, «представляющих опасность для окружающих», «фактически лишает полицию возможности» проводить профилактику преступлений, пишет «Коммерсант».

Между тем, по статистике ведомства за прошлый год, из всех преступников «каждый третий находился либо в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения». Голикова поручила Минздраву перенаправить письмо Российскому обществу психиатров. Там предложение полиции сочли «избыточным».

Психиатры также не согласились и со статистикой, которую привело МВД. Эксперты подчеркнули, что доля преступлений, которые совершались лицами в состоянии невменяемости, составляла всего 0,76%. При этом значительное число из такого рода преступников на учете не состояли.

«Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, — 36% от всех преступлений. Однако совершение правонарушения в состоянии опьянения не означает, что правонарушитель страдает алкогольной или наркотической зависимостью», — подчеркивалось в ответе психиатров.