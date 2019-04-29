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Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинское гражданство Саакашвили

15:05 29.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Президент России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт бывшему президенту Грузии и губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом сообщил ТАСС.

«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — сказал Путин.

По его словам, Саакашвили был «незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны». «Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима», — цитирует президента России «Интерфакс».

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, когда стал губернатором Одесской области. В 2017-м президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства, пока тот был в Польше. Саакашвили со своими сторонниками прорвался через польско-украинскую границу и организовал на Украине акции протеста. В 2018 году его депортировали.

После второго тура выборов президента Украины, в котором победил Владимир Зеленский, Саакашвили подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в страну. Госпогранслужба Украины отказала ему. Саакашвили заявил, что не ожидал другого, пока Порошенко официально не покинул должность президента, и добавил, что «еще немножко потерпит».

Темы: Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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29.04.2019, 18:55
Гость: советов не обязательно спрашивать

Вот, к примеру, тебе же мы даем, хоть ты нас и не спрашиваешь.
То есть, конечно, спрашиваешь, но так не явно, а своими высказываниями...
29.04.2019, 18:53
Гость: могу поспорить на бутылку -

что юный перзидент всея укро-пиндосии и 100 дней не протянет, как его опустят ниже плинтуса.
Понял это, когда обратил внимание на то, как быстро успокоилась Юлька, ожидая своего скорого прихода во власть; после мальчика-юмориста именно она будет НОМЕР-1.
Его, конечно, теперь станет поддерживать даже и сам Поросёнко, понимая, что Юляша ему сделает "кровь из носа", как давно обещала.
Да и Юли с Каломойским, то есть у них вдвоем, это получится гораздо лучше, чем с мистером "Зю", или как его там...
Так что перспективы у перзидента Вовочки, хорошими могут быть только в Турции на гастролях.
29.04.2019, 18:38
Гость: ликбез

Опрос на "Эхо Москвы":
"Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Владимир Зеленский, избранный президент Украины, возглавил Россию?"
Результат: "Да" - 67%, "Нет" - 25%, "Затрудняюсь ответить" - 9%.
Количество принявших участие в опросе - 34 600 человек.
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