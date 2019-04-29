Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинское гражданство Саакашвили

15:05

Президент России Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт бывшему президенту Грузии и губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом сообщил ТАСС.

«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича», — сказал Путин.

По его словам, Саакашвили был «незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны». «Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима», — цитирует президента России «Интерфакс».

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в 2015 году, когда стал губернатором Одесской области. В 2017-м президент Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства, пока тот был в Польше. Саакашвили со своими сторонниками прорвался через польско-украинскую границу и организовал на Украине акции протеста. В 2018 году его депортировали.

После второго тура выборов президента Украины, в котором победил Владимир Зеленский, Саакашвили подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в страну. Госпогранслужба Украины отказала ему. Саакашвили заявил, что не ожидал другого, пока Порошенко официально не покинул должность президента, и добавил, что «еще немножко потерпит».