В МИД РФ обвинили США в препятствовании работе России в ООН

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В МИД РФ после невыдачи Вашингтоном въездной визы российскому эксперту по химическим веществам Дмитрию Поклонскому заявили, что США чинит препятствия участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Дума.

"Снова вынуждены обратить внимание на то, что США недобросовестно выполняют свои обязательства в качестве места размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и даже используют такое положение в собственных корыстных внешнеполитических целях", - говорится в заявлении ведомства.

Как пишет "Интерфакс", раз речь идет о невыдаче въездной визы руководителю одного из научно-исследовательских институтов министерства обороны России Поклонскому.

"США постоянно манипулируют визовыми процедурами, препятствуя нормальному участию России в деятельности Всемирной организации, хотя обязались обеспечить всем государствам полноценные возможности для этого. Например, буквально месяц назад Вашингтон точно так же отказался выдать визу главе российской делегации на заседании Комиссии ООН по разоружению", - сообщили в МИД РФ.

На Смоленской площади считают, что, "помешав приезду в Нью-Йорк авторитетного эксперта по химическим веществам, власти США явно стремились не допустить распространения с трибуны ООН объективной информации о происшествии в Думе, в котором они совершенно безосновательно обвинили сирийские власти".

Поклонский должен был принять участие в состоявшемся 25 апреля на нью-йоркской площадке ООН брифинге, посвященном докладу Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии об инциденте с отравляющими веществами в апреле 2018 года в сирийском городе Дума, повлекшем за собой ракетный удар западной коалицией по сирийской территории в нарушение Устава ООН. "Имелось в виду, что российский специалист представит убедительные свидетельства того, что произошедшее стало провокацией со стороны незаконных вооруженных формирований и их пособников, в том числе, не исключено, на Западе", - говорится в комментарии МИД РФ.

"В Вашингтоне очень не хотят, чтобы мировое сообщество убедилось, что прошлогодняя американская агрессия против Сирии осуществлена под сфабрикованным предлогом и стала грубейшим нарушением международного права", - отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

О том, что посольство США отказало в визе российскому эксперту по химоружию, который должен был выступить на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке с докладом по Сирии, сообщил "Интерфаксу" в минувшую пятницу источник в госструктурах РФ.

"Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, планировалось, что 25 апреля в Нью-Йорке Поклонский выступит на специальном брифинге в ходе заседания Совбеза ООН. "Ожидалось, что Дмитрий Поклонский озвучит результаты анализа экспертами РФ доклада миссии Организации по запрещению химического оружия по установлению фактов в связи с предполагаемым применением химоружия в Сирии в городе Дума 7 апреля 2018 года", - сказал источник.

"Немотивированный отказ в выдаче визы, несмотря на строгое следование всем процессуальным предписаниям американской стороны при подаче документов, привел к срыву важного мероприятия на площадке ООН, в ходе которого достоянием широкой общественности могли стать факты, нелицеприятные для западной коалиции во главе с США", - отметил собеседник агентства.

В марте этого года ОЗХО распространила доклад, в котором говорится, что собранная миссией Организации в Сирии информация дает достаточные основания полагать, что в ходе атаки в сирийской Думе в апреле 2018 года был использован хлор.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.