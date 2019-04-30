Бутина заявила, что Торшин не стал контактировать с ее семьей

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Осужденная в США россиянка Мария Бунина заявила, что экс-сенатор Александр Торшин (в 2015-2018 годах - зампред ЦБ РФ), помощницей которого она была, не стал контактировать с ее семьей.

По сообщениям западных СМИ, власти США считают, что Бутина с помощью Торшина для продвижения интересов России пыталась установить контакты с американцами, оказывающими значительное влияние на политику государства, пишет ТАСС.

"Мои родители пытались связаться с ним, и это закончилось безуспешно <...> Александр Порфирьевич, к сожалению, не проявился никаким образом и на контакт с моей семьей не пошел", - сказала Бутина во вторник в ходе телефонной пресс-конференции.

При этом она отметила, что не знает всей ситуации и не хочет навешивать ярлыки, призвав журналистов также не заниматься этим. "Я считаю, что нам нужно лично поговорить и увидеть вообще, что происходило. Я думаю, что его действиям есть объяснения, он как был для меня дорогим человеком, так и остается", - резюмировала Бутина.

Бутина в 2012 году участвовала в разработке экспертного доклада, посвященного реформированию российского оружейного законодательства. По данным СМИ, в США она регулярно посещала мероприятия Национальной стрелковой ассоциации и помогала в организации поездок ее представителей в Россию. Как сообщало агентство Reuters, в 2015 году в США Бутина и Торшин приняли участие во встречах с двумя представителями Федеральной резервной системы (аналог центробанка) и министерства финансов "с целью обсуждения экономических отношений США и России".

В пятницу, 26 апреля, федеральный судья в Вашингтоне приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. Девушка обвинялась в сговоре "с целью незаконной работы на правительство РФ".