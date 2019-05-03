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В Крыму ребенка едва не унесло на воздушном шаре в открытое море

13:10 3.05.2019

В Крыму ребенка на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.


Фото http://82.mchs.gov.ru

Отмечается, что шар удалось посадить, никто не пострадал.

Инцидент произошел утром в пятницу в Феодосии на юго-востоке Крыма. "С утра к нам поступило сообщение, что на воздушном шаре в открытое море уносит ребенка", - сказал Охрименко.

По его словам, нештатная ситуация возникла в результате неудачного приземления воздушного шара, на котором каталась семья из четырех человек плюс инструктор.

"При приземлении получилось так, что четыре взрослых человека оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребенок остался. После чего воздушный шар опять начал подниматься вверх. Его стало уносить в сторону Черного моря", - сказал Охрименко.

Для спасения ребенка были подняты все службы экстренного реагирования.

"К счастью, шар, на котором заканчивался газ, пролетел недолго и сам приземлился в окрестностях Феодосии. С ребенком все нормально", - сказал Охрименко.

Сообщение о ЧП поступило в службы спасения в 7.20 мск, сообщили в главном управлении МЧС по региону. Воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавки, столкнулся с землей недалеко от подстанции "Кафа". После выгорания газа удалявшийся в сторону Феодосийского залива шар начал снижаться, а спустя некоторое время опустился во дворе частного домовладения города Феодосия. Фотографии воздушного шара, повисшего на деревьях, опубликованы на сайте ГУ МЧС, видео его полета и приземление опубликовали местные СМИ.

Находившаяся в корзине девочка 2007 года рождения – жительница Самары – в медицинской помощи не нуждалась, приводит слова начальника главного управления МЧС России по республике Крым Александра Еремеева пресс-служба ведомства.

К месту происшествия была направлена оперативная группа 4-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Феодосии. Кроме того, для перехвата на воде и в воздухе прибыл катер Феодосийского инспекторского участка ГИМС и приведен в готовность вертолет МИ-8 МЧС России, отметили в ведомстве.

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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03.05.2019, 20:11
Гость: Подбитый стерх

Шар проткнуть!
03.05.2019, 19:34
Гость: Carlos

Девочка - молодец, незапаниковала, а вот инструтора - дисквалифицировать, организацию - жестко проверить.
03.05.2019, 15:33
Гость: ДФМН

Он улетел, но обещал вернуться!
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