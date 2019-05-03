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Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

23:35 3.05.2019
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Создатель приложения для изучения языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил собственную сестру, заколов ее ножом в шею на кухне семейного дома, ообщает Газета.ру со ссылкой на республиканское СУ Следственного комитета РФ.

«Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что 2 мая 2019 года обвиняемый, находясь у себя дома в селе Дюртюли, в ходе ссоры со своей сестрой нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте», — говорится в сообщении СК.

Тело 47-летней погибшей обнаружила мать Абдулнасыровых, которая вернулась домой спустя несколько часов. Женщина сразу вызвала полицию. После осмотра тела следователи зафиксировали у погибшей восемь ножевых ранений.

Обвиняемый не стал скрываться и сознался в содеянном. В отношении Абдулнасырова было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». С ним уже проведены первоначальные следственные действия. Абдулнасырову предъявлено обвинение — сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным СМИ, убитая Абдулнасыровым сестра страдала шизофренией — этот диагноз ей поставили еще в 1996 году. Как уточняет РЕН ТВ, в последнее время она стала вести себя агрессивнее и могла бросаться на людей с молотком или ножом. В день трагедии она якобы в очередной раз накинулась на брата, однако нож оказался в руках у него.

Айнур Абдулнасыров стал широко известен в 2010 году после создания приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo — спустя три года сервис уже заработал около $5 млн. На январь 2018 года число пользователей сервиса составляло более 17,5 млн человек.

Темы: Россия, Происшествия
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