]]> ]]>
Главная В России Новости

Минтранс не видит оснований для приостановки полетов SSJ-100

13:56 6.05.2019
Фото с сайта avia.pro
Материалы по теме:

Оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 нет, заявил журналистам министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, напоминает ТАСС.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил 5 мая аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Темы: Авиакатастрофы, Министерство транспорта РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.05.2019, 23:09
Гость: ВВВ

Долетаются, но нам не будет их жалко.
06.05.2019, 23:06
Гость: ВВВ

А почему если меня чему не учили, то я этого не делаю. А они за то что не учили ещё и зарплату получают!
06.05.2019, 23:05
Гость: ВВВ

А с какого он совершал аварийную посадку?
Все комментарии (26)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.