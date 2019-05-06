Минтранс не видит оснований для приостановки полетов SSJ-100

13:56

Оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 нет, заявил журналистам министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, напоминает ТАСС.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил 5 мая аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.