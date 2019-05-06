Эксперт: Гроза превратила SSJ 100 в «летающий гроб»

Новейший лайнер в Шереметьево погубило роковое стечение обстоятельств. ВИДЕО

В понедельник, 6 мая, Росавиация может принять решение о временном ограничении эксплуатации Sukhoi Superjet 100. Причина — случившаяся накануне катастрофа в Шереметьево. SSJ 100, следовавший рейсом SU 1492 Москва-Мурманск, аварийно сел через полчаса после взлета в критических условиях: на скорости около 300 км/ч, при плохой погоде, отсутствии связи с диспетчером и с полными баками топлива. Итог — погиб 41 человек, в том числе два ребенка.



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Надо думать, Росавиация не станет тянуть с выводами на основе предварительного анализа ЧП. Поскольку президент Владимир Путин лично поручил разобраться в причинах катастрофы в Шереметьево и потребовал самого тщательного расследования. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Надо сказать, к чему-то подобному дело шло давно. Неслучайно в отрасли SSJ 100 считается проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном — связанных с двигателями.

Вот неполный «черный список» отказов.

9 мая 2012 года близ Джакарты (Индонезия) в ходе демонстрационного полета врезался в склон горы предсерийный экземпляр SSJ 100, принадлежавший компании «Гражданские самолеты Сухого». Погибли все находившиеся на борту 45 человек. Причиной катастрофы была признана ошибка в пилотировании.

11 апреля 2013 года на SSJ 100 «Аэрофлота» после вылета из Дрездена в Москву сработала сигнализация падения давления в кабине. Самолет совершил посадку в аэропорту Дрездена. Осмотр показал, что по ошибке наземного персонала был не до конца закрыт декомпрессионный клапан грузовой двери одного из грузовых отсеков.

13 февраля 2014 года SSJ 100 «Аэрофлота», летевший по маршруту Москва-Одесса, вскоре после взлета был вынужден вернуться в аэропорт вылета. При взлете у самолета оторвался капот левого двигателя. В результате срыва были повреждены пилон двигателя, предкрылок левой плоскости крыла и обшивка фюзеляжа по левому борту. Оказалось, в ходе наземного обслуживания авиатехник не закрыл капоты вентилятора двигателя.

13 июня 2015 года SSJ 100 «Аэрофлота», летевший из Москвы в Дрезден, был вынужден возвратиться в аэропорт вылета из-за отрыва панели обшивки пилона левого двигателя. Самолет благополучно приземлился в Шереметьево, никто не пострадал.

10 октября 2018 года SSJ 100 авиакомпании «Якутия», летевший из Улан-Удэ в Якутск, после приземления в аэропорту назначения выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет получил повреждения стоек шасси, никто не пострадал. Причиной инцидента назвали обледенение полосы.

13 марта 2019 года SSJ100, выполнявший рейс «Аэрофлота» из Москвы в Салоники, вернулся в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла.

Кроме того, несколько раз причинами отмены рейсов или прерывания взлета становились неполадки в системе кондиционирования воздуха, проблемы в работе механизации крыла, несрабатывание датчика герметизации салона, неполадки в работе двигателей или топливной системы, сбои в компьютерной системе.

Надо сказать, эксперты ранее предупреждали, что в России растет динамика летных инцидентов — то есть предпосылок к летным происшествиям. А инцидент-предпосылка отличается от катастрофы только исходом. Были и тревожные данные IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта): за 2017 год количество авиационных происшествий на миллион полетов в коммерческой авиации в регионе СНГ составило 4,13, тогда как в Северной Америке — 0,57, в Европе — 0,67. Больше, чем в России, происшествий было только на африканском континенте — 6,87.

Эти цифры могли бы стать предметом озабоченности органов государственного регулирования гражданской авиации РФ. Но — не стали. И теперь остается одно — искать ответ на традиционное в нашей стране «кто виноват?»

— Причиной катастрофы могли стать нестандартные метеоусловия, — считает заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. — Май — это переход с зимы на лето. Именно майские дни критичны по метеоусловиям.

5 мая в Москве имели место большие перепады температур в дневные часы — до 20−21 градуса тепла, а рядом с «Шереметьево» проходил метеорологический фронт. Соответственно, по высотам были большие градиенты ветра, причем — по нескольким направлениям. А это не только повышает турбулентность — слои воздуха «трутся» друг о друга. Возникает статическое электричество в облаках.

В таких условиях любое воздушное судно получает дополнительные заряды статического электричества. Да, на самолете есть специальные токосъемники — они находятся на консолях крыла, стабилизаторе, киле, в задней части фюзеляжа. Но не всегда эти токосъемники могут исправно работать.

Могло так получиться, что какой-то токосъемник на SSJ был неисправен. Возникла задержка с оттоком статического электричества, которое образуется на фюзеляже и крыльях. Ситуацию усугубило предгрозовое состояние облачности, которое влияет на атмосферное электричество — и полет осложнился тем, что заряд сумел где-то пробить систему проводки.

Как вы понимаете, современный самолет, в том числе SSJ-100, чрезвычайно энергонасыщен: у него и системы электрического управления, и навигация, и локатор работает. И все это связано с преобразователями электрического тока — трансформаторами, генераторами, — плюс с кабельной системой проводки по бортам самолета.

А когда на самолете загорается проводка, ее не всегда удается потушить вовремя — трудно обнаружить очаг возгорания. В результате горящая изоляция становится источником ядовитых газов, и создает на борту настоящую дымовую завесу.



Фото с сайта sledcom.ru

— На SSJ так и сыплются несчастья — это неудачный проект?

— Не надо говорить, что самолет неудачный. SSJ — самолет нормальный. Просто надо понимать, что изготовлен он по новым технологиям, с помощью систем автоматизированного проектирования. А самое современное не всегда является самым проверенным и хорошим.

Что очевидно: SSJ был изначально очень политизированным проектом — к огромному сожалению. И нынешнее ЧП понижает его конкурентоспособность. Надо думать, «Боинг» и «Эйрбас» не упустят случай, чтобы блокировать выход SSJ на мировой рынок.

— Почему так много погибших — на борту при эвакуации возникла паника?

— Возможно, паника была не только среди пассажиров, но и среди стюардесс. Хорошо рассуждать о хладнокровии в спокойной обстановке. Когда ты сам находишься внутри нештатной ситуации, когда техника отказывает, а панические настроения пассажиров передаются экипажу и обратно — трудно действовать взвешенно. Где-то идет запаздывание, где-то недоработка — и минуты оказываются упущенными. А дефицит времени в полете очень многое значит.

— Возгорание проводки самолета от статического электричества — случай редкий, практически невероятный. Почему вы думаете, что дело именно в нем?

— Нужно все же дождаться результатов расследования: вариабельность возникновения такой нештатной ситуации велика.

Просто так вышло, что незадолго до аварии я находился возле «Шереметьево». И своими глазами видел, что творится в воздухе. Еще ничего не зная об аварии, я для себя отметил, что обстановка складывается сложная. В этот период было очень много самолетов, которые старались до грозового фронта произвести посадку. Была очень большая нагрузка на диспетчерскую службу — и подхода, и посадки, и руления. В таких условиях человеческий фактор может проявиться очень остро.

Скажем, неясно, было ли на момент возгорания SSJ выписано штормовое предупреждение? Ставила ли метеорологическая служба вопрос о необходимости закрыть аэропорт, или же решение о посадке было отдано на откуп командирам экипажей?

Нужно также знать, что именно экипажи докладывали о состоянии погоды, о степени электризации атмосферы? О ней пилоты могут судить по шумам в наушниках.

Я сам попадал в переделку со статическим электричеством, когда был командиром авиаполка и выполнял разведку погоды. Вроде бы ничего не предвещало беды, но антенна дальней радиолокационной связи на киле моего самолета оказалась выжженной — пробитой разрядом электричества. Правда, пожар по проводке тогда не распространился — система была вовремя обесточена. Но антенна на киле, повторюсь, была выжжена так, будто ее разворотило взрывной волной.

Откуда тогда взялись эти заряды большой массы, почему — так и осталось загадкой. Но подобные разряды могли бы вывести из строя и SSJ-100.