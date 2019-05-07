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МАК скопировал данные с «черных ящиков» самолета SSJ 100

07:13 7.05.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Вся полетная информация с бортового и параметрического самописцев самолета SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот», потерпевшего катастрофу в Шереметьево, скопирована и подготовлена к расшифровке. Об этом заявили в Межгосударственном авиационном комитете.

В МАК отметили, что звуковой самописец находился в удовлетворительном состоянии, а параметрический был сильно поврежден из-за воздействия высокой температуры.

Предварительные выводы МАК предоставит в течение 30 дней.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил аварийную посадку и загорелся при приземлении. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. 

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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