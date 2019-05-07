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Стали известны конкретные ошибки пилотов сгоревшего Superjet

16:55 7.05.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Действия пилотов во время посадки Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево привели к катастрофе, в которой погиб 41 человек. Эта версия является доминирующей в расследовании уголовного дела о крушении самолета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Издание перечисляет основные ошибки пилотов, выполнявших рейс «Аэрофлота» из Москвы в Мурманск 5 мая. Первая из них — решение пилотов лететь через грозовой фронт. Через 14 минут после начала полета командир экипажа Денис Евдокимов сообщил по резервному каналу связи, что в самолет попала молния, из-за чего отключилась автоматика.

Вторая ошибка — летчики поторопились вернуться и приземлиться в Шереметьево вместо того, чтобы продержаться в воздухе некоторое время и выжечь лишний керосин. В результате самолет садился с максимальной массой, создающей дополнительные трудности при посадке.

Наконец, опрошенные газетой эксперты указывают на ошибки при приземлении: пилоты не сумели правильно зайти на посадку в ручном режиме и превысили путевую скорость, а затем усугубили ситуацию, не справившись с отскоками самолета от взлетно-посадочной полосы. После второго такого «прыжка» стойки шасси пробили топливные баки, и начался пожар в двигателе.

Погибшие в катастрофе пассажиры располагались в хвостовой части самолета — они получили серьезные травмы еще во время «прыжков» лайнера и выбраться из салона самостоятельно не могли, указывает издание. «Горящий вокруг авиационный керосин не оставил раненым никаких шансов на выживание», — пишет «Коммерсант».

Пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 после приземления в московском аэропорту не выключили двигатели. Кроме того, в кабине было открыто окно, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Источник в Следственном комитете рассказал, что из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова стало ясно, что после приземления они открыли в кабине боковое окно. Эксперты считают, что это могло усилить тягу воздуха и, как следствие, скорость горения.

Следственный комитет называл среди основных версий катастрофы недостаточную квалификацию пилотов, неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные метеоусловия. 

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в России
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Комментарии читателей
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07.05.2019, 23:05
Гость: Про действия пожарных

Командир корабля "не запрашивал пожарных".
Так по телевизору говорили.
И не пилоты виноваты, а просто Суперджет недоделанный,имхо.
Может оно и к лучшему что мало отечественных самолётов.

= Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» ПРИ УЧАСТИИ РЯДА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ . Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Также является первым российским самолётом, разработанным в России с использованием исключительно цифровых технологий проектирования. ==

СССР с разработкой и производством самолетов без иностранных компаний и инвестиций справлялся.А сейчас без иНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ни шагу.
Во времена СССР каждый третий самолет в мире был СОВЕТСКИМ.
07.05.2019, 22:55
Гость: Гы-гы- «Коммерсант» со ссылкой

на источники, близкие к следствию.

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2019/05/07/aviasoobshchenie-v-rossii/844650-stali-izvestny-konkretnye-oshibki-pilotov-sgore

Запретить надо ОБС публиковать, особенно Коммерсант и РБК. до окончания следствия и официальной инфо.

Кроме того, в кабине было открыто окно, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. И

От же паршивцы! Там до этого окна все полыхало.
Ага, надо было три часа кружить керосин выжигать!Полные баки керосина.
На долететь до Мурманска + на "до запасного аэродрома+.
Значит не мог.Чего в таком случае кружить, мог бы до Мурманска лететь.

Противно читать этих сплетников. За такое должно быть уголовное наказание.
07.05.2019, 22:37
Гость: Дык это

У моего зятя одноклассник пилот. Начинал со штурмана, потом пилот, Россия, СНГ и международные. Пару раз "возил первого", ручкался с ним. Уже почти год в Китае летает. Мои с ним дружат семьями, раз в месяц минимум парятся на дачах.
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