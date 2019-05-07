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Названы имена обвиняемых в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

16:37 7.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Самарский районный суд арестовал до 29 июня четырех фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, соответствующая мера пресечения избрана в отношении Баландина Сергея Владимировича, Балабай Светланы Николаевны, Хуснутдинова Рустама Юнусовича и Жоголева Владимира Александровича.

Согласно пресс-релизу Следственного комитета, Балабай является гендиректором ООО «Нефтеперевалка», а Хуснутдинов — ее заместителем. Жоголев возглавляет ООО «Петронефть Актив», а Баландин — его заместитель. Еще двое подозреваемых находятся в розыске. Вменяемая фигурантам сумма хищений составляет не менее одного миллиона рублей.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепровода), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст. 158 УК РФ (кража).

19 апреля власти Белоруссии объявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, из-за чего был приостановлен экспорт нефтепродуктов и транзит российской нефти. В компании «Транснефть» заявляли, что нефть загрязнили умышленно.

Темы: Белоруссия, Самара, Самара, Нефтяная промышленность в России
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Комментарии читателей
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07.05.2019, 22:09
Гость: Неравнодушный

У нас не 37 год. У нас нет вредителей. Воры - это национальная особенность российской экономики, её золотой потенциал в эпоху реставрации капитализма. Кошмарить бизнес всякими там контролерам это архаизм и совок. Успешные мерзавцы-это основа нашего неблагополучия и залог процветания олигархата. Спасибо батьке - утер нос медведям. Понимаю его, когда он не хочет объединятся с воровской малиной.
07.05.2019, 20:26
Гость: Ну вот и "стрелочники" нашлись...

Весьма и весьма получается странно:
Украли "лимон" (да и то "деревянный",
Который смешит даже нищий народ!),
А как испоганили трубопровод!
07.05.2019, 20:26
Гость: ***

Нашли Василия Али-Бабаевича?
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