Названы имена обвиняемых в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

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Самарский районный суд арестовал до 29 июня четырех фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, соответствующая мера пресечения избрана в отношении Баландина Сергея Владимировича, Балабай Светланы Николаевны, Хуснутдинова Рустама Юнусовича и Жоголева Владимира Александровича.

Согласно пресс-релизу Следственного комитета, Балабай является гендиректором ООО «Нефтеперевалка», а Хуснутдинов — ее заместителем. Жоголев возглавляет ООО «Петронефть Актив», а Баландин — его заместитель. Еще двое подозреваемых находятся в розыске. Вменяемая фигурантам сумма хищений составляет не менее одного миллиона рублей.

Уголовное дело расследуется по ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепровода), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст. 158 УК РФ (кража).

19 апреля власти Белоруссии объявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России, из-за чего был приостановлен экспорт нефтепродуктов и транзит российской нефти. В компании «Транснефть» заявляли, что нефть загрязнили умышленно.