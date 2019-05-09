Американские танки стали участниками Парада Победы в Мурманске

09:55

Два американских танка времен Второй мировой войны, восстановленных российскими военнослужащими, принимают участие в военном параде в честь Дня Победы, который пройдёт 9 мая в городе-герое Мурманске, сообщает Северный флот (СФ).

"Откроет парад механизированных колонн легендарный советский средний танк Т-34 с копией Знамени Победы. За ним проследуют самоходная артиллерийская установка СУ-100 и два американских средних танка - M3 Lee и М4А2 "Sherman", поставлявшихся в СССР по ленд-лизу", - говорится в сообщении.

Оба танка были подняты со дна Баренцева моря флотскими водолазами и отреставрированы до заводского состояния военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона СФ.

Танк M3 Lee впервые принимает участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.

Год назад он еще находился на палубе транспорта "Баллот", затонувшего в начале 1943 года в Баренцевом море вблизи восточного побережья острова Кильдин. 18 июня его подняли на поверхность с 50-метровой глубины. Затем танк передали в ремонтно-восстановительный батальон, пишет "Интерфакс".