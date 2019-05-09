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Американские танки стали участниками Парада Победы в Мурманске

09:55 9.05.2019
Фрагмент выпуска новостей Первого канала

Два американских танка времен Второй мировой войны, восстановленных российскими военнослужащими, принимают участие в военном параде в честь Дня Победы, который пройдёт 9 мая в городе-герое Мурманске, сообщает Северный флот (СФ).

"Откроет парад механизированных колонн легендарный советский средний танк Т-34 с копией Знамени Победы. За ним проследуют самоходная артиллерийская установка СУ-100 и два американских средних танка - M3 Lee и М4А2 "Sherman", поставлявшихся в СССР по ленд-лизу", - говорится в сообщении.

Оба танка были подняты со дна Баренцева моря флотскими водолазами и отреставрированы до заводского состояния военнослужащими ремонтно-восстановительного батальона СФ.

Танк M3 Lee впервые принимает участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.

Год назад он еще находился на палубе транспорта "Баллот", затонувшего в начале 1943 года в Баренцевом море вблизи восточного побережья острова Кильдин. 18 июня его подняли на поверхность с 50-метровой глубины. Затем танк передали в ремонтно-восстановительный батальон, пишет "Интерфакс"

Темы: Мурманская область, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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09.05.2019, 15:56
Гость: Шило

Да,это истина, Т-34, наша легенда и символ победы,это аксиома!
У меня дед,учачтник ВОВ,4 - Танковая армия. Очень хорошего отношения к Шерману. У американцев и британцев былили хорошие разработки, это надо оттдать и немцам. Но,победа,любого меча,лежит в силе духа,бойца.
09.05.2019, 15:10
Гость: Остап

За эти танки Сталин заплатил золотом, по весу.
09.05.2019, 12:13
Гость: xmyr

Шерман отличный танк и много раздолбил тигров, для победы.
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