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Россия проинформировала НАСА о запахе спирта на МКС

13:52 10.05.2019
Стоп-кадр из видео
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Россия направила в НАСА замечания и вопросы в связи с выбросом изопропилового спирта в атмосферу МКС после пристыковки к ней в марте корабля Dragon-2, сообщает  РИА Новости со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов, Героя России Павла Власова.

После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах. Анализаторы воздуха выявили в атмосфере МКС повышенное содержание изопропилового спирта, концентрация которого составляла около шести миллиграммов на кубический метр.

По указанию с Земли экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрацию удалось снизить примерно до двух миллиграммов на кубический метр. До стыковки корабля Dragon-2 она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После отстыковки корабля концентрация снизилась.

По словам Власова, все вопросы по работе частных американских космических кораблей российская сторона задает не непосредственно компании SpaceX, а через посредника в лице НАСА. 

Темы: Космические исследования и открытия, Международная космическая станция, NASA
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Комментарии читателей
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10.05.2019, 16:24
Гость: Всегда готов!

К этому запаху хороши соленые огурчики, капустка, грибочки.... и можно летать, никуда не нужно спешить....
10.05.2019, 16:23
Гость: инопланетянин

А не фиг было с марсианами до поросячего визга водку жрать !Теперь они все голые, увешанные с ног до головы геогиевской ленточкой и кричат словно попугаи "ДидыВоевали","Мы нация победителей", "Можем повторить" ,"Гитлер капут" и "НасТамНет".Весь космос закошмарили.Всё пространство до орбиты Нептун уже провоняло спиртом,и дешевой пропагандой,а процесс не прекращается.В общем,Ужаснейшая ситуация!
10.05.2019, 16:14
Гость: Есть такие, кто думает иначе?

А что еще может быть с Рогозиным во главе? Только запах спирта, воровство и коррупция...
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