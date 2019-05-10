Россия проинформировала НАСА о запахе спирта на МКС

13:52

Россия направила в НАСА замечания и вопросы в связи с выбросом изопропилового спирта в атмосферу МКС после пристыковки к ней в марте корабля Dragon-2, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Центра подготовки космонавтов, Героя России Павла Власова.

После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах. Анализаторы воздуха выявили в атмосфере МКС повышенное содержание изопропилового спирта, концентрация которого составляла около шести миллиграммов на кубический метр.

По указанию с Земли экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрацию удалось снизить примерно до двух миллиграммов на кубический метр. До стыковки корабля Dragon-2 она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После отстыковки корабля концентрация снизилась.

По словам Власова, все вопросы по работе частных американских космических кораблей российская сторона задает не непосредственно компании SpaceX, а через посредника в лице НАСА.