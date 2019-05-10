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Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Москву и Сочи с 12 по 14 мая

18:51 10.05.2019
Майкл Помпео. Фото с сайта cia.gov
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Государственный секретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Москву и Сочи с 12 по 14 мая, где у него запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и где он рассчитывает, что его примет президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

"Госсекретарь Помпео отправится в Сочи, в Россию, 14 мая и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить целый ряд двусторонних и многосторонних вызовов", - отмечается в документе. 13 мая Помпео встретится в Москве с сотрудниками посольства США, представителями американского делового сообщества и американскими студентами. "Госсекретарь Помпео возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата", - сообщил также Госдепартамент.

Сергей Лавров обсудит с Помпео во время его визита в РФ двусторонние отношения, ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине. Договоренность о встрече в Сочи была достигнута на переговорах глав дипведомств 6 мая в Рованиеми на полях Арктического совета. Лавров тогда выразил мнение, что ему и Помпео удалось сделать неплохой шаг вперед в развитие телефонной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась 3 мая по инициативе американской стороны.

В Кремле не исключили, что Помпео в Сочи будет принят президентом России.

Темы: Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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10.05.2019, 22:49
Гость: Александр1

Хохол,не надо себя причислять к русским,от тебя на 3км. смердит бендерой. Ну конечно только ваш хохлячий президент может быть клоуном у русских.А своего потрошенко вы сами скоро вздерните и будете орать что у вас истинная дермократия...
10.05.2019, 22:44
Гость: Александр1

Государственный секретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Москву и Сочи с 12 по 14 мая, где у него запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и где он рассчитывает, что его примет президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
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Рассчитывать Помпео может,но считать что его примет Путин,не должен,если и примет то без розовых иллюзий...
10.05.2019, 19:35
Гость: Русский

И где Помпео рассчитывает что его примет....
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Помпео не рассчитывает. Помпео знает что в Сшчи его ждут как господа бога. Потому санкции душат до хрипения
Это Меркель или Макрон Помпео не примут -только Трамп им собеседник.
И теперь разбирайтесь,путриоты -кто подпиндосник а кто суверенно-сакральный независимый исконный самый влиятельный.
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