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В Госдуму внесен законопроект о праздновании 3 сентября победы над Японией

23:20 13.05.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Группа депутатов фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий новый день воинской славы России 3 сентября - День Победы над милитаристской Японией в 1945 году. 

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России", передает ТАСС.

В соответствии с действующим законодательством, "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" относится к памятным датам России. Авторы законопроекта считают это недостаточным, "поскольку суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена".

"Вторая мировая война закончилась не сама собой. Решающими событиями стали безоговорочная капитуляция гитлеровской Германии 8 мая 1945 года и безоговорочная капитуляция милитаристской Японии 2 сентября 1945 года", - напоминают коммунисты, предлагая отнести дату 3 сентября к дням воинской славы.

"Победа над милитаристской Японией, отраженная в Акте о ее безоговорочной капитуляции, создала надежный правовой фундамент для исключения каких-либо сомнений в правомерности суверенитета России на Сахалине и Курильских островах, юридически подтвердила недопустимость и безосновательность любых претензий по данному вопросу в будущем", - отмечается в пояснительной записке.

Коммунисты уже выступали с аналогичной инициативой, однако ранее предлагали праздновать памятную дату не 3, а 2 сентября. Та инициатива не встретила поддержки кабмина, для доработки документа в 2017 году в Госдуме создали рабочую группу.

Темы: Праздничные дни и памятные даты в России, Государственная Дума РФ
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14.05.2019, 00:21
Гость: Во

япончики начнут поливать кипятком во все стороны!
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