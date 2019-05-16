Большинство российских семей оказались без сбережений

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Две трети российских семей не могут откладывать деньги и потому остались без сбережений. Об этом говорится в исследовании лаборатории «Левада-Центра» Levada Lab.

«Две трети российских семей — 65% — не имеют никаких сбережений», — передает РБК со ссылкой на исследование. Издание сообщает, что это число практически не меняется с 2012 года.

Накапливать деньги могут только семьи из больших городов с крупным доходом. Размер накоплений в среднем составляет 140—219 тысяч рублей. 50% семей скопили не более 56,5 тысячи рублей. Среди 20% домохозяйств с доходом до 20 тысяч рублей средний размер скопленных денег не превышает 55 тысяч рублей.

Исследование было проведено в апреле 2019 года. По данным Росстата, в 2018 году только 3,7% доходов россиян были направлены на сбережения. Это является минимальным показателем за последние 20 лет. В 1998 году люди откладывали 2,5% от заработанного.

Реальные располагаемые доходы граждан падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году показали незначительный рост на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно утвержденной методике расчета показателя. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3%, согласно новой методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%). В среднем на душу населения денежные доходы россиян сейчас составляют 29,9 тыс. руб. (по данным за первый квартал 2019 года).

Если в целом только 35% семей в состоянии откладывать средства, то в верхнем квинтиле (одна пятая часть всех семей, характеризующаяся самыми высокими доходами) 53% сообщили, что имеют сбережения. В сегменте самых малообеспеченных только две семьи из десяти (23%) обладают какими-либо накоплениями, указали социологи.