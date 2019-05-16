В Твери задержали трех мужчин за финансирование ИГ

10:39

Трое мужчин задержаны в Твери за финансирование запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление УФСБ по региону.

"Управлением ФСБ России по Тверской области пресечена деятельность террористической ячейки, состоящей из граждан одной из Центрально-Азиатских республик… Установлена их причастность к финансированию структурного звена запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ", - говорится в сообщении УФБС.

Отмечается, что задержанных трое, операция проходила во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности). Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к деятельности террористической ячейки, продолжается", - заявили в ведомстве.