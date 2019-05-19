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Греф заявил о нежелании жить в стране с олигархами у власти

20:53 19.05.2019
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не хотел бы жить в стране, в которой «командуют олигархи». По его словам, в России с 2000-х годов «была проделана большая хирургическая работа по отстранению олигархов от власти».

«Был период, когда олигархи были значительно сильнее правительства», — сказал Греф в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что государство должно заниматься своим делом, а предприниматели — своим. По словам Грефа, в начале своей деятельности он столкнулся с олигархами в «полный рост».

«Проблема — когда олигархи приходят к власти, и проблема — когда государство начинает заниматься предпринимательством», — заявил глава Сбербанка.

В апреле прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в России нет олигархов. «Фразу «российские олигархи» считаю неуместной. В России их нет», — сказал он журналистам.

В сентябре того же года бизнесмен Алишер Усманов заявил, что в России остался только один олигарх, который получил бизнес от власти и сохраняет его до сих пор, пишут «Известия». При этом имя этого единственного олигарха он не назвал.

Темы: Внутренняя политика в России
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Комментарии читателей
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20.05.2019, 03:45
Гость: IgS

Зря он рот открыл на эту тему. Зря.
20.05.2019, 03:43
Гость: Ray Bloom

Компетентные органы это марионетки. Принцип разделения власти в России не действует, это одна кодла.
20.05.2019, 00:20
Гость: Он что

поссорился с корешом из-за процентов за прокрутку пенсионных денег? Ведь власть в России только в одних руках. Смелый намёк. А сам он, конечно, не олигарх, а просто миллиардер почти честный.
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