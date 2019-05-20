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СМИ сообщили о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

09:00 20.05.2019
Фото с сайта pikabu.ru
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Газета "КоммерсантЪ" рассказала о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка.

Как рассказал изданию источник  в правоохранительных органах, схема заключается в том, что преступник подходит к терминалу, затем, не вставляя карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. В результате следующий в очереди клиент банка видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код, и если клиент следует таким указаниям, то предыдущая операция автоматически завершается, и у человека списываются деньги.

Отмечается, что подобный алгоритм работает только в том случае, если потенциальная жертва мошенничества успевает ввести пин-код в течение полутора минут. В противном случае иначе операция прерывается.

В правоохранительных органах отметили, что эта схема мошенничества появилась еще год назад, однако за последние две недели случаи обращения в полицию по этому поводу участились.

В Сбербанке рассказали газете, что все терминалы кредитной организации надежно защищены и призвали клиентов быть внимательнее при использовании систем самообслуживания банка.

Темы: Правоохранительные органы в России, Мошенничество в банковской сфере
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Комментарии читателей
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20.05.2019, 16:37
Гость: *

"Зато у нас есть Греф и у него есть "искусственный интеллект" - вот тут не поспоришь, на человека Греф похож только внешне...
20.05.2019, 16:27
Гость: Данкешон

за консалтинг.
20.05.2019, 14:44
Гость: Alex

Имеется в виду операции по внесению денег на счет. Там можно выбрать способ - либо наличкой, либо с карты. При выборы с карты - предлагается вставить карту и набрать пин. В этот момент злоумышленник уходит, а операция может быть осуществлена в течении 90 сек. Следующий товарищ вставляет карту, вводит пин и попадает на лаве.
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