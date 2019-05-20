СМИ сообщили о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

09:00

Газета "КоммерсантЪ" рассказала о новой схеме мошенничества через терминалы Сбербанка.

Как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, схема заключается в том, что преступник подходит к терминалу, затем, не вставляя карту, выбирает какую-либо операцию, но не завершает ее. В результате следующий в очереди клиент банка видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код, и если клиент следует таким указаниям, то предыдущая операция автоматически завершается, и у человека списываются деньги.

Отмечается, что подобный алгоритм работает только в том случае, если потенциальная жертва мошенничества успевает ввести пин-код в течение полутора минут. В противном случае иначе операция прерывается.

В правоохранительных органах отметили, что эта схема мошенничества появилась еще год назад, однако за последние две недели случаи обращения в полицию по этому поводу участились.

В Сбербанке рассказали газете, что все терминалы кредитной организации надежно защищены и призвали клиентов быть внимательнее при использовании систем самообслуживания банка.