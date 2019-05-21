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Топливный союз предупредил правительство о риске нового скачка цен бензина

16:42 21.05.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В России может повториться прошлогодний скачок цен на бензин. Об этом президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку. Копия послания есть у РБК.

Баженов обратил внимание, что за период с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже выросли в среднем на 20%. Бюджетные субсидии, которые призваны компенсировать нефтяникам недополученную прибыль из-за сдерживания цен на заправках, недостаточно эффективны.

Среди причин роста биржевых цен Баженов назвал сокращение объема производства, связанное с весенними ремонтами на НПЗ; уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок и поставок на экспорт, пишет «Интерфакс».

Как сообщает РБК, глава НТС предложил принять срочные меры, чтобы не допустить повторения прошлогоднего скачка цен на бензин. В частности, Баженов призвал вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5 и повысить продажи топлива на бирже.

Из-за подорожания бензина в первой половине 2018 года нефтяные компании согласились временно заморозить цены на топливо. Их соглашение с правительством начало действовать с 1 июня 2018 года, оно истекает 1 июля 2019-го.

Темы: Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Бензин
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Комментарии читателей
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21.05.2019, 23:40
Гость: Гость

О как! У нас Бизнес Правительство ни во что не ставит? Просто предупредил что сделает очередную бяку. И Правительство проглотит? Вот это да!
21.05.2019, 23:33
Гость: А кто его справшивает?

Виолончелисту на житье не хватает.
21.05.2019, 21:17
Гость: кадет

Кто такой Топливный союз? Сборище плутократов и паразитов общества, частных
"высокоэффективных" менагеров, назначенных таким же Правительством и высасывающих из народа все жизненные ресурсы.
\\\\\\\\\\\
Вообще то в нормальной стране если все распределять по уму, то недра, энергия, транспорт как стратегические ресурсы страны должны находиться в руках государства, чтобы избегать спекуляции с ценами. У нас же все это отдали за бесценок каким-то конспирологическим персонажам с двойным, с тройным гражданствам, а то и вовсе иностранным гражданам, которые сейчас взвинчивают цены на сырьк, хотят играться с народом в бизнес типа купи-продай.
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