Топливный союз предупредил правительство о риске нового скачка цен бензина

16:42

В России может повториться прошлогодний скачок цен на бензин. Об этом президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку. Копия послания есть у РБК.

Баженов обратил внимание, что за период с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже выросли в среднем на 20%. Бюджетные субсидии, которые призваны компенсировать нефтяникам недополученную прибыль из-за сдерживания цен на заправках, недостаточно эффективны.

Среди причин роста биржевых цен Баженов назвал сокращение объема производства, связанное с весенними ремонтами на НПЗ; уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок и поставок на экспорт, пишет «Интерфакс».

Как сообщает РБК, глава НТС предложил принять срочные меры, чтобы не допустить повторения прошлогоднего скачка цен на бензин. В частности, Баженов призвал вдвое снизить акцизы на топливо класса Евро 5 и повысить продажи топлива на бирже.

Из-за подорожания бензина в первой половине 2018 года нефтяные компании согласились временно заморозить цены на топливо. Их соглашение с правительством начало действовать с 1 июня 2018 года, оно истекает 1 июля 2019-го.