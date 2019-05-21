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Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

07:03 21.05.2019
Захар Прилепин
Фото с сайта Uznayvse.ru
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Российский писатель Захар Прилепин во Владивостоке избил поэта Спартака Голикова, пишет местная газета «Город V».

По данным издания, Прилепин прибыл во Владивосток для участия в литературном фестивале «Литр». Инцидент произошел в Центре современного искусства «Заря».

По словам Василия Авченко, сопровождавшего известного автора, он хотел серьезно поговорить с Голиковым из-за оскорблений последнего, которые тот написал на своей странице в Facebook. В частности, владивостокский поэт распространял стикеры с изображением Прилепина и надписью «Прилепка».

Оскорбленный писатель подошел к обидчику и ударил его по лицу. «Встреча литературных деятелей началась и закончилась тем, что Прилепин надавал Голикову по морде», — прокомментировал инцидент Telegram-канал «Сорта Совриска».

Голиков ответил на инцидент новым постом в Facebоok, где заверил, что за него не стоит переживать, так как у Прилепина оказались «нежные, почти женские руки». «Впрочем, по-моему прекрасный дискурс: брутальный защитник от донбассовцев воюет с женщинами, детьми, поэтами», — добавил избитый литератор.

Зимой Прилепин вошел в тройку главных писателей России, набрав одинаковое количество голосов с Александром Пушкиным.

Литератор обрел известность благодаря таким произведениям, как «Санькя», «Обитель», «Грех». Прилепин также участвовал в военных действиях на востоке Украины.

Темы: Владивосток, Происшествия, Знаменитости и популярные персоны
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