ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских
Сотрудники ФСБ России выявили четыре подпольные оружейные мастерские, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием", - отметили в ФСБ.
У жителей Республики Крым, Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей изъято 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства - два пулемета, три автомата, два пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок.
Также обнаружено шести ручных осколочных гранат, 12,5 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тыс. патронов различного калибра и свыше 10 тыс. комплектующих для их изготовления.
В ФСБ уточнили, что преступная группа причастна к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов и их последующему сбыту. Ее деятельность была пресечена совместно с сотрудниками МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.