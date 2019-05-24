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ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

12:02 24.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Сотрудники ФСБ России выявили четыре подпольные оружейные мастерские, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Прекращена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов, оснащенных специализированным оборудованием", - отметили в ФСБ.

У жителей Республики Крым, Москвы, Московской, Челябинской и Рязанской областей изъято 74 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства - два пулемета, три автомата, два пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 10 карабинов и винтовок.

Также обнаружено шести ручных осколочных гранат, 12,5 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), около 100 основных частей к оружию, более 5,5 тыс. патронов различного калибра и свыше 10 тыс. комплектующих для их изготовления.

В ФСБ уточнили, что преступная группа причастна к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов и их последующему сбыту. Ее деятельность была пресечена совместно с сотрудниками МВД. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Темы: Преступления с применением огнестрельного оружия в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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24.05.2019, 20:38
Гость: Pupsik

Это да. Но вооружаться огнестрелом все равно надо - потому что вооруженноый народ - это народ, который а) не загонишь в концлагерь б) не устроишь ему так просто геноцид в) его не удастся вечно обворовывать - малинa может резко закончиться, а чьи-то тушки до аэропорта могут не добежать...
24.05.2019, 17:41
Гость: Alexander der Große

А почему не упомянули, сколько изъяли рогаток и боеприпасов к ним? Народ хочет знать...
24.05.2019, 17:25
Гость: Николай

Странно выглядит последнее предложение этой статьи: решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Это значит могут возбудить, а могут и не возбудить за некоторую сумму отступных.
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