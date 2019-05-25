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ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума

11:55 25.05.2019
© KM.RU, Пресс-служба Кремля
© Пресс-служба Кремля
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Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель оказался минимальным с 2006 года, когда ВЦИОМ начал публиковать данные на своем сайте.

При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

В рейтинге доверия политикам второе место в списке удерживает министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), третье место — глава МИД Сергей Лавров (13%). Положительную оценку работы премьер-министру поставили 47%, в целом кабинету министров — 45,2% опрошенных. Личный рейтинг Дмитрия Медведева составил 7,6%.

Ранее рекордное падение рейтинга Владимира Путина отмечалось в январе. Тогда минимальное значение составляло 32,2%.

Опрос  проводился с 13 по 19 мая методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

Темы: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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25.05.2019, 20:19
Гость: славянин - как остановить сатанистов-троцкистов

Люди больше не верят лживой власти, не верят ТВ. Власть создает иллюзию, что мол все хорошо, подтасовывает статистику, выдает желаемое за действительное.
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Офшоры. Воровская сырьевая олигархия. Вывоз финансов за пределы страны. Обнищание людей. Препятствие внутреннему развитию страны. Преступная мигрпционная политика. При этом либеральные авантюристы громко кричат про патриотизм, ряжутся в русские одежды, манипулируют и зомбируют людей лживой проагандой. У людей отняли будущее и не объяснили, что будет дальше. А дальше будет то же самое или станет еще хуже. Хотя официальная пропаганда твердит, что у нас все лучше.
25.05.2019, 20:13
Гость: Федя1

Народ понимает, что любой прохожий будет управлять страной лучше.
Все знают, что нужно делать, поэтому прохожий именно это и сделал бы.
Вышли из ВТО - начался рост экономики 5-6% в год.
Отменили бюджетное правило и деньги направили на прямые инвестиции в экономику. Рост еще на 5-6 % увеличился.
Отменили захват квартир жильцами - сразу начался строительный бум.
Рост еще на 5-6 % увеличился. Экономическое чудо, промышленная революция!
И что, после этого в государстве у чиновников сплошная измена и брожение?
Нет! У чиновников и всей верхушки энтузиазм и бурный рост доходов.
У народа реальная зарплата растет 10% в год. Все пляшут и поют.
25.05.2019, 20:05
Гость: ABCD

"Пу конечно опытный разведчик..."
Осталось только узнать, из за чего его такого опытного турнули из "конторы". Наверное не за опыт, тут подоплёка была по серьёзнее.
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