ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума

11:55

Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель оказался минимальным с 2006 года, когда ВЦИОМ начал публиковать данные на своем сайте.

При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

В рейтинге доверия политикам второе место в списке удерживает министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), третье место — глава МИД Сергей Лавров (13%). Положительную оценку работы премьер-министру поставили 47%, в целом кабинету министров — 45,2% опрошенных. Личный рейтинг Дмитрия Медведева составил 7,6%.

Ранее рекордное падение рейтинга Владимира Путина отмечалось в январе. Тогда минимальное значение составляло 32,2%.

Опрос проводился с 13 по 19 мая методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек. Статистическая погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.