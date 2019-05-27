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Напавшего на журналиста чиновника Зайцева исключили из «Единой России»

13:57 27.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева попросили сдать партийный билет. После потасовки с журналистом чиновника выгнали из «Единой России».

Ранее бывший однопартиец Зайцева, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко назвал историю в нападением на корреспондента телеканала «Россия 24» «безобразной сценой».

«Президиум генсовета „ЕР“ принял решение исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Зайцева, напавшего на журналиста», — приводит РИА «Новости» слова сообщения секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Сам Зайцев рассказал , что стычки, которая попала на видео, можно было избежать, если бы представители телеканала «Россия 24» заранее договорились с районной администрацией о встрече, а «не врывались бы в его кабинет в нерабочее время».

Он также добавил, что после серии провокационных вопросов он попросил журналиста уйти, а потом у чиновника «сдали нервы» и он попытался силой вытолкнуть представителя СМИ за дверь. В результате этого журналист оказался на полу.

Зайцев подчеркнул, что после юридической оценки инцидента он обязательно напишет на съемочную группу заявление в полицию.

По результатам проведенной проверки следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на корреспондента.

Темы: Политические партии в России, СМИ и журналистика, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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27.05.2019, 19:02
Гость: Ольга

Отогнали от кормушки? Ай да бедняжка!
27.05.2019, 18:28
Гость: предло

предлагаю при вступлении в ер сразу спрашивать будет ли чел бить журнализдов. если да, то не брать, дешевле и выгоднее будет.
27.05.2019, 18:15
Гость: Аркадий

Ну прямо кошмар какой то!! Разве можно так строго?!
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