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В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

12:11 27.05.2019

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24», пишет РИА Новоти.

По данным агентства, инцидент произошел в кабинете Зайцева и был зафиксирован на видео.

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко от лица партии извинился "за безобразную сцену" , устроенную Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.

"Я хотел бы сказать, что мне стыдно. Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев. <...> Я хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии "Единая Россия" соберется и даст принципиальную оценку и вынесет соответствующее решение в отношении нашего однопартийца", — сказал Ревенко.

Инцидент с нападением на журналиста также прокомментировали и в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал действия хакасского чиновника, назвав их "безобразными" и подчеркнув, что подобное поведение недопустимо, вне зависимости от того, что мог сказать корреспондент.

"Полагаю, этот глава района недолго останется таковым. Собственно, может уже собирать вещи", — предположил парламентарий.

Отмечается также, что следственный комитет начал проверку в связи с данным инцидентом. "Мы начали проверку данного инцидента. Выясняем все обстоятельства", - заявили в региональном СУСК. 

Темы: Хакасия, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Происшествия
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Комментарии читателей
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27.05.2019, 13:52
Гость: дпс

Гнать надо этого чинушу,и отправить на зону в свинарник,пусть там воюет со свиньями это как раз то место где ему быть
27.05.2019, 12:48
Гость: ДВП

Вот негодяй,по телевизору показали как кротко и застенчиво корреспондент ломился в двери,хватался и преграждал путь. А этот чиновник отталкивал его,требовал пропустить. Только по моему корреспондент сам упал. На месте корреспондента ТВ я бы нарвался где нибудь на мордобой и потом обвинил в этом главу. А что касается репортажа то не понятно,чиновник строил сам эти дома. Или может здесь активно работал бывший глава Хакасии Зенин. Вот ведь и Владимир Владимировича по поселку водили,показывали новаи технологии. А прошло немного времени и дома посыпались. Предлагаю-собрать наиболее активных и достойных членов ЕР и отправить их ремонтировать дома,квартиры сиротам,дороги.
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