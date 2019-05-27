В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

12:11

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала «Россия 24», пишет РИА Новоти.

По данным агентства, инцидент произошел в кабинете Зайцева и был зафиксирован на видео.

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко от лица партии извинился "за безобразную сцену" , устроенную Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.

"Я хотел бы сказать, что мне стыдно. Мне стыдно за то, что позволил себе глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. И от лица всей партии "Единая Россия" я сейчас хотел бы принести извинения журналистам, всему журналистскому сообществу за ту безобразную сцену, которую позволил себе Сергей Зайцев. <...> Я хотел бы заверить вас в том, что в ближайшие дни комиссия по этике партии "Единая Россия" соберется и даст принципиальную оценку и вынесет соответствующее решение в отношении нашего однопартийца", — сказал Ревенко.

Инцидент с нападением на журналиста также прокомментировали и в Совете Федерации. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал действия хакасского чиновника, назвав их "безобразными" и подчеркнув, что подобное поведение недопустимо, вне зависимости от того, что мог сказать корреспондент.

"Полагаю, этот глава района недолго останется таковым. Собственно, может уже собирать вещи", — предположил парламентарий.

Отмечается также, что следственный комитет начал проверку в связи с данным инцидентом. "Мы начали проверку данного инцидента. Выясняем все обстоятельства", - заявили в региональном СУСК.