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Рогозин показал на видео удар молнии в ракету «Союз»

17:54 27.05.2019
Фото: roscosmos.ru
Фото: roscosmos.ru
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил всех причастных к успешному запуску ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая стартовала утром 27 мая с космодрома Плесецк. К своему сообщению в Twitter он прикрепил видео с моментом удара молнии.

«Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ „Прогресс“ (Самара), НПО имени С. А. Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М. Ф. Решетнева (Железногорск) с успешным запуском космического аппарата ГЛОНАСС», — написал Рогозин.

Он отметил, что молния не стала помехой для успешного старта.

Ранее стало известно, что при старте в ракету попала молния. По словам генерал-майора Николая Нестечука, техника сработала штатно и спутник «ГЛОНАСС-М» вышел на орбиту в запланированное время.

Это был уже 37 запуск «Союза-2» в Плесецке за всю его историю и первый в этом году. Впервые ракета-носитель отправилась в космос осенью 2004 года. Изначально спутник «ГЛОНАСС-М» собирались запустить 13 мая, однако дата была перенесена.

Темы: Дмитрий Рогозин, Ракеты, Роскосмос
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Комментарии читателей
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27.05.2019, 22:49
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Эт да. Молнии нам не помеха, нам Рогозиных хватает.
27.05.2019, 22:13
Гость: 123

ТО америкосы со спутника, лазером, но промахнулись, я сам видел....
27.05.2019, 19:28
Гость: Станиславский

Рогозин показал удар молнии в ракету «Союз»,а в 2014 Эрнст показал россиянам пять раскрывшихся олимпийских колец,остальной же мир видел словно для него приготовленное в кремле красное мессиво нераскрывшегося пятого кольца .А россияне и сейчас будут доказывать благополучный исход,на самом деле оказавшегося пропагандистским трюком..Сейчас власть из шкуры лезит вон,чтоб доказать,что автоматика "на земле в небесах и на море" надёжно защищена от грома и молний,а случай с СУХИМ,это нелепое стечение обстоятельств .
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