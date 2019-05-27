Рогозин показал на видео удар молнии в ракету «Союз»

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил всех причастных к успешному запуску ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая стартовала утром 27 мая с космодрома Плесецк. К своему сообщению в Twitter он прикрепил видео с моментом удара молнии.

«Поздравляем командование Космических войск, боевой расчет космодрома Плесецк, коллективы РКЦ „Прогресс“ (Самара), НПО имени С. А. Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М. Ф. Решетнева (Железногорск) с успешным запуском космического аппарата ГЛОНАСС», — написал Рогозин.

Он отметил, что молния не стала помехой для успешного старта.

Ранее стало известно, что при старте в ракету попала молния. По словам генерал-майора Николая Нестечука, техника сработала штатно и спутник «ГЛОНАСС-М» вышел на орбиту в запланированное время.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 мая 2019 г.

Это был уже 37 запуск «Союза-2» в Плесецке за всю его историю и первый в этом году. Впервые ракета-носитель отправилась в космос осенью 2004 года. Изначально спутник «ГЛОНАСС-М» собирались запустить 13 мая, однако дата была перенесена.