Генпрокуратура взыщет с экс‐мэра Владивостока 3,2 млрд рублей

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У бывшего мэра Владивостока намерены взыскать в пользу государства 3,2 миллиарда рублей. Соответствующий иск уже подготовлен Генпрокуратурой РФ. Средства экс-чиновником были получены нелегально.

Надзорный орган проверил соблюдение Игорем Пушкаревым, возглавлявшим администрацию Владивостока, требований федерального законодательства. В частности речь шла о контрактах на закупку стройматериалов для муниципальных нужд, сообщил «Интерфакс».

«Подготовлен иск об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем», — пояснили в Генпрокуратуре результаты проведенной проверки. Основанием для нее послужили обнаруженные факты «картельного сговора». В нем уличили главу города и подведомственное ему учреждение «Дороги Владивостока» с группой компаний «Востокцемент». Последние принадлежали брату руководителя владивостокской администрации.

«В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов и получено по ним более 3,2 миллиарда рублей», — отметили в надзорном органе, добавив, что соответчиками по иску проходят сам Пушкарев и еще восемь человек.

Экс-мэр, по информации Генпрокуратуры, не стал сообщать о возникшем на фоне родственных связей конфликте интересов. Таким же образом поступили руководители и акционеры компаний группы «Востокцемент».

«За оказание содействия Пушкарев получил в качестве взятки 75 миллионов рублей», — подчеркнули в ведомстве.

Арбитражный суд Приморского края признал указанные сделки по поставке стройматериалов заключенными в результате картельного сговора.

Поскольку деятельность бывшего градоначальника и руководителей коммерческих организаций нарушают установленные законодательством РФ запреты и ограничения, все полученные по контрактам средства должны быть изъяты в доход государства.

«Предъявление данного иска направлено на возмещение причиненного государству и обществу ущерба, а также на предотвращение неосновательного обогащения должностных лиц», — заметили в Генпрокуратуре.

Игоря Пушкарева признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. По решению Тверского районного суда Москвы экс-чиновника ждет 15 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.