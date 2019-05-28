Выплаты вкладчикам банка «Югра» начнутся 1 июня

14:25

АО «Комплексные инвестиции» планирует закрыть вопрос с задолженностью банка «Югра» перед вкладчиками за три с половиной года. Первые выплаты стартуют 1 июня 2019 года, сообщила «Московская газета».

Основные выплаты, согласно намеченному графику, будут реализованы в первый же год. Между тем «Агентство страхования вкладов» (АСВ) сообщило, что решить проблему можно будет только за срок более чем четырех лет.

По информации издания, в первый месяц получат деньги те вкладчики, которым банк задолжал меньше 50 тысяч рублей. Кредиторы с суммой долга до одного миллиона рублей получат выплаты менее чем за год. Таким образом, задолженность прежде всего будет погашена перед наименее состоятельными клиентами. Источник издания отметил, что «Комплексные инвестиции» не отказывались от сотрудничества с АСВ по этому вопросу. Он также опроверг слухи о возможном банкротстве «Комплексных инвестиций».

По словам собеседника газеты, выполнение всех обязательств перед вкладчиками «Югры» — для акционера банка Алексея Хотина вопрос репутации: его жизнь связана с Россией, кроме того, он никогда не планировал эмигрировать. Известно также, что сын банкира Дмитрий избрал для себя путь военной карьеры — в настоящее время он учится в Суворовском училище.

Акционер банка «Югра» Алексей Хотин был задержан 19 апреля и заключен под домашний арест до 18 июня. На него завели уголовное дело о растрате 7,5 миллиарда рублей. 22 апреля по тому же делу под домашний арест поместили и бывших предправления и президента банка «Югра» Дмитрия Шиляева и Алексея Нефедова.

Сам Хотин обвинение в свой адрес полностью отрицает. Ранее СМИ распространили информацию о том, что предприниматель на допросе якобы дал показания против полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Утверждалось, что силовик три года «крышевал» Хотина, и что Черкалина арестовали именно после показаний акционера «Югры». Однако источники «Московской газеты» из ближайшего окружения бизнесмена опровергли эти слухи, назвав их чушью. Издание также обратило внимание на то, что сообщение о старте выплат и появление компромата на Хотина странным образом совпали по времени.

Представители акционера не отрицали, что «Комплексные инвестиции» с ним связаны. Более того, они сообщили о намеренной скупке долгов «Югры» с целью расплатиться по ним. Собеседник газеты из окружении Алексея Хотина добавил, что долги приобретались для «снятия социальной напряженности» вокруг истории с «Югрой». Также решение вопроса задолженности может помочь прекращению уголовного преследования Хотина.

Банк «Югра» остался без лицензии летом 2017 года. Кредитное учреждение проиграло Арбитражный суд, при этом Конституционный суд РФ отказался рассматривать дело по существу, поскольку данный вопрос — не в его компетенции. В то же время в своем определении Конституционный суд допустил возможные нарушения как в действиях Центробанка, так и при рассмотрении дела в суде.