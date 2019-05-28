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Медведев запретил госучреждениям закупать иностранные вина

16:27 28.05.2019
Фото с сайта cargolink.ru
Фото с сайта cargolink.ru
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Заграничное вино за бюджетные деньги в России покупать больше не будут. Правительство ограничило госзакупки импортного вина, чтобы поддержать отечественных производителей. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведа было опубликовано на сайте правительства.

Данное ограничение коснется только госзакупок. На импортные вина в коммерческом секторе (продажа в магазинах и предприятиях общепита) оно распространяться не будет.

«В целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия к видам пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд, отнесены вина, игристые вина, ликерные и фруктовые (плодовые) вина», — говорится в документе.

Правительство может вводить подобные ограничения на основании федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Ранее Медведев подписал постановление об ограничении закупок промышленных и сельскохозяйственных товаров, сырья и продовольствия из Украины.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Производство и продажа алкоголя, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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28.05.2019, 23:23
Гость: ....

Уже и вина нормального не выпить. Только за баснословные деньги оставят. Санкции против своего же народа! Палка о двух концах. Так же как с продуктами...
28.05.2019, 22:29
Гость: А если

Ведмедик запретит госучреждениям закупать и иностранные сигареты....
То это будет ваще!
28.05.2019, 20:09
Гость: добрый

Это реальный прорыв в экономике,теперь уж точно заживем по европейски.
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