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По делу о многомиллионной взятке задержаны 12 сотрудников МВД

17:28 30.05.2019
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© KM.RU, Алексей Белкин
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Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело в отношении ряда должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе в отношении начальников районных отделов полиции и отделений республиканского ГИБДД МВД.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере).

В настоящее время по уголовному делу следователями совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и Межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский». Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, в период 2017 – 2018 годов должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике в составе преступного сообщества получили взятку в виде денежных средств за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики.

По предварительным данным, незаконное вознаграждение за оказание противоправных услуг составило не менее 42 млн рублей. Руководство преступным сообществом осуществлял заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Со всеми задержанными в настоящее время проводятся следственные действия. На территории Кабардино-Балкарской Республики произведено более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов и иных лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу.

Темы: Кабардино-Балкария, Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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31.05.2019, 01:24
Гость: Макар

А ты не думай...и страшно не будет. Ходи себе на выборы...и не думай...
31.05.2019, 01:09
Гость: anton

В 50х унас в Ленинграде на Кондратьевском был участковый его знали все ,и он знал всех. шпаны,воров голубятников хватало но ему верили люди знали что поможет и защитит.Сегодня ????????????????.
31.05.2019, 00:26
Гость: Скептик

Кажется, факт наличия нескольких миллионов у сотрудников МВД огорчать не должен.
Огорчать должно то, что им не хватило этих денег, чтоб откупиться.
Понимаете?
Есть человек, для которого это не деньги...
Все комментарии (17)
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