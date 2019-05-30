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Пенсионный фонд вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

15:59 30.05.2019
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Пенсионный фонд России (ПФР) раскрыл крупную аферу, от которой пострадали сотни тысяч граждан. Мошенники переводили их накопления между негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

«В конце прошлого года в Пенсионном фонде заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой. В 2018 году только в Москве и области таковых было зафиксировано более 537 тысяч, при этом 83% подобных заявлений были заверены нотариусами», — передает портал Baza.

Как правило, заявители просили перевести деньги в фонды «Согласие», «Социум» и «Газфонд». Аферисты подделывали подписи 22 нотариусов, которые «заверяли» по тысяче обращений о переводе ежедневно. Федеральная нотариальная палата провела собственную проверку и заключила, что ни один из юристов на самом деле в махинациях не принимал участие.

Один из нотариусов, с которым связался портал, заявил, что это физически невозможно, а ее подпись на заявлениях подделал самозванец. Так только временно исполняющий обязанности нотариуса Михаил Корфа из Санкт-Петербурга, судя по заявлениям, поступившим в ПФР, за год он (а по факту те, кто воспользовался его именем) засвидетельствовал подписи 29 тысяч человек.

Теперь, чтобы вернуть свои накопленные средства, россиянам придется самостоятельно обращаться в НПФ, куда перевели деньги, и просить у его представителей доказательства законности операции. В дальнейшем жертвам аферистов нужно будет писать жалобу в Пенсионный фонд или идти в суды.

«Мы можем признать договор недействительным только через решение суда», — пояснили корреспондентам портала сотрудники ПФР.

На официальный запрос издания в Пенсионном фонде не ответили, однако источник в фонде пояснил: «Мы можем выявить мошенничество, но никаких санкций в отношении замешанных в нем фондов вынести не можем».

С 1 января этого года ПФР больше не принимает заявления о переводе пенсионных накоплений по почте. 

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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30.05.2019, 21:52
Гость: Не Мойша

И обе мамы ушли?..
30.05.2019, 21:45
Гость: Путник

Дедушка Маркс давно сказал, что буржуй за 500% прибыли совершит любое преступление, а Песков(говоря о Дерибаске) сказал, что буржуи не работают на государство, только на себя. Т.е. люди отдельно, государство отдельно, барыги отдельно. Государство не занимается не гражданами ни барыгами. Круг замкнулся.
30.05.2019, 21:38
Гость: Рудольф

Х-м, удивили! Да ткните пальцем в любой фонд и будет то же самое.
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