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Трансграничный мост между Россией и Китаем состыковали

10:08 31.05.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Российские и китайские строители соединили части трансграничного моста, который соединяет Благовещенск и Хэйхэ и проходит через реку Амур.

Рабочие установили болты на замыкающем блоке и заявили об удачной стыковке. Со сторожевых катеров двух стран в качестве символа открытого пути запустили сигнальные ракеты.

Как сообщило РИА Новости, в церемонии стыковки участвовали губернатор Приамурья Василий Орлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что этот объект должен способствовать росту инвестиций на Дальний Восток.

«Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более 100 миллиардов долларов и для реализации инвестиционных проектов, которых на Дальнем Востоке сегодня реализуется более 1,5 тысячи, очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными», — заметил он.

Орлов заявил, что мост станет «точкой роста» для Приамурья. Он добавил, что в прошлом году экспорт бобов в Китай составил 400 тысяч тонн. Благодаря мосту это число должно увеличиться. По его словам, строительство объекта также поможет в реализации газохимических проектов.

Российско-китайская граница проходит прямо посередине Амура. Возведение перехода началось в декабре 2016 года. Строительство велось с двух сторон. Протяженность российской части моста составила 540 метров. К использованию объект должен быть готов к апрелю 2020 года.

Темы: Китай, Отношения России и Китая, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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31.05.2019, 18:06
Гость: ответ

Эти рассуждения уже наверно, не один год повторяются. Во-первых, энергоносители Богом даны, а не руками и головою сделаны. Желательно их более существенно разбавлять сделанным руками. Ну, и беречь для будущих поколений. Да, китайцы активно учатся делать, в т.ч. - и авиадвигатели.
31.05.2019, 16:05
Гость: Иван простак

А чем энергоносители не угодили. Оно сами по бамбуковой трубе потекли? Может нефтегазовая отрасль требует технологий в частности авиационных турбин, приспособленных к прокачке, и благодаря которым мы сохранили компетенции в двигателестроении. В частности недавно был юбилей, тысячный двигатель ПС- 90, Может освоение ЯМАЛ-СПГ не требовало технологий . Может китайцы сами научились делать авиадвигатели, а не до сих пор покупают их у нас.
Нет плохого экспорта.
31.05.2019, 15:34
Гость: Вперед,

китайские товарищи, на освоение необ'ятных просторов Сибири и Дальнего востока!
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