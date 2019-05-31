Трансграничный мост между Россией и Китаем состыковали

10:08

Российские и китайские строители соединили части трансграничного моста, который соединяет Благовещенск и Хэйхэ и проходит через реку Амур.

Рабочие установили болты на замыкающем блоке и заявили об удачной стыковке. Со сторожевых катеров двух стран в качестве символа открытого пути запустили сигнальные ракеты.

Как сообщило РИА Новости, в церемонии стыковки участвовали губернатор Приамурья Василий Орлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что этот объект должен способствовать росту инвестиций на Дальний Восток.

«Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил более 100 миллиардов долларов и для реализации инвестиционных проектов, которых на Дальнем Востоке сегодня реализуется более 1,5 тысячи, очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными», — заметил он.

Орлов заявил, что мост станет «точкой роста» для Приамурья. Он добавил, что в прошлом году экспорт бобов в Китай составил 400 тысяч тонн. Благодаря мосту это число должно увеличиться. По его словам, строительство объекта также поможет в реализации газохимических проектов.

Российско-китайская граница проходит прямо посередине Амура. Возведение перехода началось в декабре 2016 года. Строительство велось с двух сторон. Протяженность российской части моста составила 540 метров. К использованию объект должен быть готов к апрелю 2020 года.